  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 22:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股開市】道指稍升20點 瑞德西韋據報有效降低新冠肺炎死亡率

環球經濟金融 21:31 2020/07/10

分享：

新冠肺炎在美國疫情持續反彈，單日突破6萬宗確診，再創新高，拖累美股場外受壓。但藥廠Gilead Sciences公布新數據，顯示瑞德西韋（Remdesivir）有效降低新冠肺炎死亡率達62%，協助美股收復跌幅，道指開市稍升20點。

受到有效降低死亡率的消息鼓舞，Gilead Sciences（美：GILD）股價升2%。

不過，疫後復甦概念股仍然受壓，其中聯合航空（United Airlines，美：UAL）縱與機師工會達到提早退休和自願離職協議，但股價仍跌2.7%。

疫情反彈，料可再次惠及網購。電商亞馬遜（Amazon，美：AMZN）升0.3%，主因獲花旗調高目標價，由2700美元上調至3550美元，較周四收市價3182.63美元高逾11%。

疫情憂慮一度加劇市場避險情緒，美匯指數一度高見96.97，其後回軟；歐元和英鎊相應向上，分別升0.2%和0.3%，報1.1309美元和1.2644美元；日圓升0.4%，報106.77兌1美元；現貨金亦漲0.3%，報1808.32美元。

責任編輯：方賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

美股 道瓊斯工業平均指數 吉利德科學（Gilead Sciences，美：GILD） 瑞德西韋 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情】確診6.3萬再破頂 染疫ICU總監批不戴口罩自私

下一篇文章

【新加坡大選】票站排長龍 投票時間延長2小時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】單日確診6萬創新高 累計300萬 特朗普稱「美國永不關閉」
【美國疫情】單日確診6萬創新高 累計300萬 特朗普稱「美國永不關閉」
【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑
【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑
【港區國安法】銀行最怕第29條 疑與美國制裁相牴觸
【港區國安法】銀行最怕第29條 疑與美國制裁相牴觸
美國若攻擊港元聯繫匯率 專家：美股將暴瀉
美國若攻擊港元聯繫匯率 專家：美股將暴瀉
新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日 時間22:00）
【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格
【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格