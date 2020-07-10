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【美股早市】道指升150點 瑞德西韋據報有效降低新冠肺炎死亡率

環球經濟金融 22:57 2020/07/10

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新冠肺炎在美國疫情持續反彈，單日突破6萬宗確診，再創新高，拖累美股場外受壓。但藥廠Gilead Sciences公布新數據，顯示瑞德西韋（Remdesivir）有效降低新冠肺炎死亡率達62%，協助美股收復跌幅，道指開市稍升20點，其後趨於反覆。隨著金融股和航空股升幅擴大，道指升150點。

受到有效降低死亡率的消息鼓舞，Gilead Sciences（美：GILD）股價升2.2%。

不過，疫後復甦概念股仍然受壓，其中聯合航空（United Airlines，美：UAL）縱與機師工會達到提早退休和自願離職協議，股價升4.2%。

疫情反彈，料可再次惠及網購。電商亞馬遜（Amazon，美：AMZN）獲花旗調高目標價，由2700美元上調至3550美元，較周四收市價3182.63美元高逾11%。亞馬遜股價先升後回，微跌0.1%。

疫情憂慮一度加劇市場避險情緒，美匯指數一度高見96.97，其後回軟；歐元和英鎊相應向上，分別升0.2%和0.3%，報1.1309美元和1.2644美元；日圓升0.4%，報106.77兌1美元；現貨金亦漲0.3%，報1808.32美元。

責任編輯：方賢

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