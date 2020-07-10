【新加坡大選】票站排長龍 投票時間延長2小時

▲ 新加坡國會選舉，國民積極投票，多個票站出現人龍，當局將投票結束時間，由晚上8時延至10時。

新加坡國會選舉今日舉行，新冠病毒疫情之下，國民仍相當踴躍投票，截至當地時間下午5時，投票率已高達81%，由於投票的人多，票站排長龍，當局宣布延長投票時間，至晚上10時才結束。

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新加坡國會選舉，投票時間原定晚上8時結束，但選民積極投票，部分票站持續出現有人龍。新加坡選舉局遂宣布延長投票時間，確保選民有充裕時間投票。

另外，因應疫情，對出現發燒等病徵，或正接受居家令的民眾，當局有特別安排。這批選民到達票站後，會被集中在特別區域，與一般選民分隔，直至處理完票站一般選民，再安排他們投票。

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生病選民的投票時段，本來安排在全日投票時間最後1小時，即晚上7至8時，但因應投票時間延長，當局呼籲這些選民最早晚上9時才到票站，否則有機會需要長時間等候。

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投票結果有待揭曉，不過一般相信，執政人民行動黨必然勝選，自新加坡1965年建國以來，人民行動黨從未落敗，唯一的懸念能否阻止目前有6席的最大反對黨工人黨有議席進帳，及阻止其他所有反對黨取得任何議席。

不過，新加坡反對黨向來高度分化，今次大選，就有多達11個反對黨參選，部分選區出現多個反對黨對壘情況，勢分薄票源，加上當地選區劃分向來被視為向執政黨傾斜，故反對黨選情相當不妙。

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責任編輯：文青青

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