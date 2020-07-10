【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 環球政治 21:01 2020/07/10 分享： 美國總統大選尚餘3個多月便舉行，民主黨總統候選人拜登提出其涉資7000億美元的經濟藍圖，倡議美國人買美國貨（Buy American），取代對手特朗普的美國優先（America First）主張，但實際執行下來，兩者很可能只是換湯不換藥。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 2020/07/02 【美國大選分析】拜登阿茂整餅 想跟選民荷包為敵？（訂戶專享） 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 2020/07/02 【美國大選分析】選情危認低威 特朗普驚無得留低？（訂戶專享） 【美國示威】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛 2020/06/20 【美國示威】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 2020/06/21 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 【美國示威】拜登倡療癒國家 抽水多於實際 2020/06/20 【美國示威】拜登倡療癒國家 抽水多於實際 最新專欄文章 更多 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 今日 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 2020/07/08 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普追殺抖音 2020/07/08 【中美角力】豈容干預大選重演 特朗普追殺抖音 特朗普率美國退出世衛 敲響全球化喪鐘 2020/07/08 特朗普率美國退出世衛 敲響全球化喪鐘 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 2020/07/07 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 拜登 總統大選 選舉 經濟 美國民主黨 美國 特朗普 新冠肺炎疫情 5G 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入