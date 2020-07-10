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【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享）

環球政治 21:01 2020/07/10

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美國總統大選尚餘3個多月便舉行，民主黨總統候選人拜登提出其涉資7000億美元的經濟藍圖，倡議美國人買美國貨（Buy American），取代對手特朗普的美國優先（America First）主張，但實際執行下來，兩者很可能只是換湯不換藥。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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