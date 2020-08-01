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【美國大選】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥

環球政治 11:20 2020/08/01

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美國總統大選尚餘3個月便舉行，民主黨總統候選人拜登提出其涉資7000億美元的經濟藍圖，倡議美國人買美國貨（Buy American），取代對手特朗普的美國優先（America First）主張，但實際執行下來，兩者很可能只是換湯不換藥。

  • 拜登倡買美國貨，研開創高質職位
  • 鼓勵買美國貨，實則延續美國優先
  • 高質職位涉5G交鋒，難棄現屆套路

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拜登在賓夕法尼亞州公開經濟大計，揚言要為美國家庭建構一個新的美國經濟，讓所有美國人獲得公平機會透過工作獲取回報。

其涉資7000億美元的主張聚焦在兩大範疇，一是買美國貨，二是研究「創造高質素職位」（high-quality job creation），期望透過上述計劃為製造業和創新行業帶來最少500萬個新職位。

買美國貨計劃，就是在上台4年內增加政府購買美國貨，期望藉此推動對美國貨和美國服務的需求。政府踏出的當然只是第一步，拜登接下來是希望鼓勵美國人也會支持美國貨，從而推動內需。

美國推動內需確實是迫切，特別是國際社會正受到新冠肺炎疫情和中美角力加劇的兩大衝擊。

疫情令各國經濟趨於衰退，甚至蕭條，與其寄望外貿打救國家經濟，倒不如想辦法自救，以美國如此龐大經濟體，理論的確可行。

中美交惡，無疑影響兩國往來貿易，增加不明朗因素。拜登曾經揚言，他一上台便會經濟制裁中國，倘若言行一致，意味他將不會撤銷特朗普關稅之類的對中國施壓手段，甚或較特朗普當前更趨強硬，美國經濟自然不可押注到中美貿易之上。

於是乎，拜登眼前最穩陣的做法，就是推動內需。偏偏，拜登以此舉針對特朗普的美國優先，實際上卻是建基於美國優先，甚至將之延續。

在特朗普上台前，製造業早已大舉離開美國，投向中國或東南亞等地，才有大批藍領支持特朗普上台。在關稅壓力和稅務誘因下，美國製造業跟4年前相對地復甦，才有拜登如今可以有美國貨可買。

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至於開創製造業和創新行業的職位，雖然換了說法，但本質上也是跟特朗普同一套路。

製造業方面，要創造職位，自然需要美企回流，也正正是美國優先的目標；創新行業，拜登提到美國不能在未來競賽坐以待斃，任由中國大灑金錢搶佔先機。雖然他未明確提及哪一範疇的創新科技，但依目前形勢，5G也料在範圍之內。

眾所周知，美國5G發展已經較中國遲了起步，特朗普如今只好靠外交壓力和制裁華為等手段，限制中美5G差距拉闊。除非放棄5G，直接跳到更新科技，否則拜登單靠撒錢，是不可能有效追回劣勢，到頭來又是走回特朗普舊路。

結果數一數，拜登的經濟大計還是走回特朗普那一套，唯一問題或許是，主流傳媒會否厚此薄彼，不冠以保護主義的罪名。

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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