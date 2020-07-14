【人物專訪】（有片睇！）大家樂前主席陳裕光寄語年青人 裝備自己迎接黃金十年

過去一年，香港經歷過社會運動再爆發疫情，令社會氣氛和經濟環境一遍慘寂。大眾人心惶惶欲尋出路，大家樂（00341）前主席、傳承學院榮譽主席陳裕光亦感嘆疫情對各行各業都帶來一個大考驗，尤其餐飲業更是前所未有的困境。但他以過來人經歷分享，過去差不多每7、8年就出現一個危機，但同時又會創造出一些機會，勸勉年青人不要太灰心，甚至應視未來10年，為黃金十年。」

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陳裕光進一步寄語年輕人，因為香港的成本結構會出現較大調整，包括租金、人工成本等，對於大企業更是一個難得機會進行結構性改變，即使小企業或個體戶，亦可藉此機會去創業，因為商舖選擇多了，成本又低了，「這是一個難得的機會，大家應正面一點去睇，想想如何把握這黃金十年，往後去打拼。」

「人生裏面有3個Ｃ，分別是Chance、Choice和Change，機會永遠都存在，只是看如何把握，機會永遠是留給有準備的人，只要裝備好自己，當要做抉擇的時候就會容易得多。」他直言現在有點像1989年的情況，當年有些人對未來無信心而選擇移民，但正因有一班人離開，令到好多在中層的人可以上到高層，是一個向上流的機會。他相信未來亦會有一批人移民，市場會釋出好多空缺，可以讓年青人或中層人士有更好的機會。

節錄自第664期《iMoney Wealth》焦點人物

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