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【港股小知識】A股向好　學定點揀內險股

股樓投資 13:41 2020/07/12

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內地A股近期持續向好，上證指數及滬深300指數都升至接近5年新高，有步入當年大時代勢頭之感覺。內地指數造好，持有相關投資產品的內險股自然受惠，多隻內險股本周也跟隨大市上升。不過如何選出一隻好的內險股你又知唔知？下月多隻內險股將公布中期業績，本文會為大家簡單介紹，從業績拆解內險股優劣的三大秘技。

1. 股價對內涵價值比率

投資者要有效地評估保險公司的投資價值時，可以先留意兩大數據，分別是內涵價值（Embedded Value）的變化，以及股價對內涵價值比率。內涵價值亦稱為「內含價值」，主要用來衡量保險股的價值及盈利能力，用以估算出保險股未來的經濟價值。算式是有效人壽業務價值，加上調整後資產淨值，再減去償付金額；若人壽業務所帶來的供款金額愈大，償付金額愈小，那麼內涵價值則便會愈高。

而股價對內涵價值比率，是用以比較不同保險股價值的平貴，比率愈低代表股價愈便宜。

計算公式：股價對內涵價值比率=股價/內涵價值

相關文章：【港股小知識】點解要有B？　你又知唔知？

2. 投資回報率（Return on Investment, ROI）

投資回報率是量度內險股一個重要指標，是指投資後所得的收益與成本間的百分比率。壽險公司會設定未來5至10年的投資回報率，而該回報率會按年上升，期終目標約4%至5%。實際回報率的高低則要視乎公司本身的投資組合，如果保險公司將資本投放在投資資產，即證券及定期存款這類回報較穩定的投資工具，則回報率偏差不會太大。

計算公式：年利率或年均利潤/投資總額X100%

3. 新增業務價值（New Business Value）

為了更能評估保險公司的總體價值，新增業務價亦是常用指標之一。新增業務價反映公司開拓新業務的能力，讓投資者更獲悉公司未來的保費增長。套用在保險公司身上的話，新增業務價值是指保險公司將來銷售的保單，所帶出來預計所產生的利潤按風險折現率計算出來的現值，當中涉及多項假設。

投資者可留意公司新增業務價值按年升幅，以評估在投資回報率及風險折現率不變的情況下，對內涵價值的貢獻。而新業務價值增長愈大，值得愈高的隱含新業務價值倍數。當一年過去後，本來的新增業務價值不再屬於新業務範圍，將會被歸為有效業務價值，作現有業務計算。

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撰文 : 古植平

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