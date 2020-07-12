【新股IPO】總結上周掛牌新股　創兩大「之最」

上星期五（10日）7隻新股齊齊登場，表現各異，不如來跟大家做個總結吧！

雖然焦點始終落在勁升逾倍的歐康維視生物（01477）身上，不過大部份都算有可觀的升幅。而且更誕生了年初至今的兩個「之最」，都是由思摩爾 （06969）打破的，該股以一手帳面賺1.86萬元，成為今年新股「賺錢王」，更是史上第二最賺錢新股，僅次於1997年上市的北京控股（00392）；之前大家都說思摩爾到底能否成為中煙翻版（06055），雖未知後市情況，但開市首日已攞了頭彩。

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再回來看看兩隻生物醫藥股的首日掛牌表現，歐康維視開市早段曾升近2倍，隨後升幅稍回，全日收報37元，較招股價14.66元升1.5倍；以每手500股計，一手帳面賺11,170元。若投資者在最高位沽出，帳面獲利14,170元。至於永泰生物（06978）升勢未及歐康維視，但4成升幅亦不錯，最高曾升至16.86元，及後回落，收市報15.48元，較招股價11元升近41%；以每手1,000股計，一手帳面賺4,480元。

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當然，也不要忽略了其他掛牌新股，其實兩隻物管股正榮服務（06958）和綠城管理 （09979）都為投資者賺到餐飯錢，兩隻股份分別升23%和30%，收市報5.6元及3.25元，一手帳面賺1050元和750元。還有虎視傳媒（01163），全日亦升24.4%，一手帳面賺525元。至於中國蜀塔（08623）則獨跌，全日跌27.7%，一手帳面蝕830元。

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新股浪接浪，下周一（13日）再有兩新股登場，分別是易和國際（新上市編號：08659）和延基到周一掛牌的宏力醫療（新上市編號：09906）。觀乎兩股的暗盤價，在輝立暗盤交易平台，宏力收報2.42元，升15.2%，每手帳面賺640元；不過在富途暗盤平台卻竟然大升73.8%，收市報3.65元，一手帳面賺3,100元；落差非常大。至於易和在輝立暗盤平台亦大升57.5%，收市報0.63元，每手帳面獲利1,150元。

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一輪焦點新股熱爆登場後，到底新股後勁又如何？

渤海銀行（新上市編號：09668）將於周四（16日）掛牌，據悉該股或以接近招股價下限4.8元定價，集資約138.8億元，並引入9名基礎投資者，合共認購5.2億美元。

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