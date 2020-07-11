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【港股追蹤】重要數據下周公布 一定要睇實

股樓投資 14:21 2020/07/11

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港股本周再升1.4%，最高曾升穿26000點水平，加上A股造好，上證指數周五（10）收市報3383點，升至近期高位，中港股市能否延續升浪，或要視乎下周一項重要數據公布，所指的是內地第二季國內生產總值（GDP）增長。

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今年首季，內地GDP錄得按年-6.8%跌幅， 創有紀錄以來首次負增長，雖然市場都了解負增長的出現，是受到新冠肺炎疫情所影響，但確實對仍處於高速增長期的內地經濟，造成一定衝擊。

國家統計局下周四（16日）將公布最新一季的GDP數字，現時彭博數據預測顯示，第二季度內地GDP或重回正增長，按年上升2.2%，惟年初至今仍會錄得-2.4%的按年跌幅，下半年仍要急起直追。

若季度增長低於市場預期，甚至仍出現負增長，均反映疫情過後的復甦情況未如預期，大市或會遇到一輪沽壓；相反，增長比預期佳的話，估計相關推動經濟的板塊，如內需消費股及基建股，有機會吸引資金炒作，投資者可以留意。

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撰文 : 古植平

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