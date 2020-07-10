疫情逼走樓市淡友　劈價百萬蝕住走

雖然近期樓價回升，惟本港爆發第三波疫情，令前景再添暗湧，部分業主只好劈價賣樓，無奈要蝕讓。利嘉閣徐永全說，嘉匯2座中層F室，實用面積501平方呎，兩房間隔，早前叫價1,150萬元放盤，終減價150萬元，以1,000萬元易手，實用呎價19,960元。

據了解，原業主於2017年3月，以979.7萬元購入上址，持貨三年，剛過辣稅期，現帳面雖賺20.3萬元，但扣除稅款及雜費後，實際蝕讓26萬元。

另一邊廂，尖沙咀凱譽同樣有業主，剛過辣稅期，即賣樓走人。市場消息透露，凱譽高層A室，實用面積473平方呎，原叫價1,000萬元放盤，終以950萬元易手，實用呎價約2萬元。 據了解，原業主於2017年以1,119萬元購入上址，現帳面蝕169萬元，若連稅及雜費計，料蝕220萬元。

有代理說：「即使辣稅期滿，一般用家也不會急往賣樓，會賣樓的，多數是投資者，而且資金不多。普遍物業投資者持貨力強，若非急需資金周轉，根本不會考慮賣樓，始終疫情終會過去，到時樓價便會上升。」

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