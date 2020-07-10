  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 22:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫情逼走樓市淡友　劈價百萬蝕住走

股樓投資 20:56 2020/07/10

分享：

雖然近期樓價回升，惟本港爆發第三波疫情，令前景再添暗湧，部分業主只好劈價賣樓，無奈要蝕讓。利嘉閣徐永全說，嘉匯2座中層F室，實用面積501平方呎，兩房間隔，早前叫價1,150萬元放盤，終減價150萬元，以1,000萬元易手，實用呎價19,960元。 

據了解，原業主於2017年3月，以979.7萬元購入上址，持貨三年，剛過辣稅期，現帳面雖賺20.3萬元，但扣除稅款及雜費後，實際蝕讓26萬元。 

另一邊廂，尖沙咀凱譽同樣有業主，剛過辣稅期，即賣樓走人。市場消息透露，凱譽高層A室，實用面積473平方呎，原叫價1,000萬元放盤，終以950萬元易手，實用呎價約2萬元。 據了解，原業主於2017年以1,119萬元購入上址，現帳面蝕169萬元，若連稅及雜費計，料蝕220萬元。 

有代理說：「即使辣稅期滿，一般用家也不會急往賣樓，會賣樓的，多數是投資者，而且資金不多。普遍物業投資者持貨力強，若非急需資金周轉，根本不會考慮賣樓，始終疫情終會過去，到時樓價便會上升。」

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

中原地產亞太區CEO也賣樓　樓市大好友睇淡後市？
2020/07/06
中原地產亞太區CEO也賣樓　樓市大好友睇淡後市？
疫魔重臨　嚇怕小業主　代理：不願開門　情願減價
2020/07/08
疫魔重臨　嚇怕小業主　代理：不願開門　情願減價
專業人士趕住移民　天盛苑放盤3日速沽
2020/07/08
專業人士趕住移民　天盛苑放盤3日速沽
摸頂悲歌　凱譽三年勁蝕220萬
2020/07/08
摸頂悲歌　凱譽三年勁蝕220萬
無畏疫情再爆發　高追入市邊區最多？
今日
無畏疫情再爆發　高追入市邊區最多？
二手市場 新冠肺炎 疫情 凱譽 嘉匯

上一篇文章

【美息誘惑】美銀行優先股大折讓 每季6厘息穩陣值博

下一篇文章

【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【室內設計】教琴Miss親手為父母設計220呎蝸居 　獲網民激讚：靚到賣廣告咁！
【新冠肺炎】教育局宣布全港學校停課　下周一起提早放暑假
【新冠肺炎】教育局宣布全港學校停課　下周一起提早放暑假
【丘質故事】中環Secret？　親熱男女成網民熱話
【丘質故事】中環Secret？　親熱男女成網民熱話
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
【疫市營商】9萬蚊買個「愛國手袋」吧！　連卡佛賣LV刺繡國歌袋
【疫市營商】9萬蚊買個「愛國手袋」吧！　連卡佛賣LV刺繡國歌袋
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」
【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」