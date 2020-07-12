【丘質故事】首日掛牌倍升　慶功都係食油炸鬼？

新股歐康維視生物（01477）周五（10日）首日掛牌，股份在周四（9日）暗盤時段曾急升逾2倍，升至逾50元水平。不過到真正掛牌時，股價僅高開1.9倍，報43元，之後未見太大承接，日內低見36.05元，最終收報37元，也較上市價14.66元，高出1.5倍。未計手續費，每手500股賬面賺1.17萬元，成為少數能夠首日賺超過1萬元的股份。

首日掛牌就倍升，你以為集團大魚大肉慶祝？原來又未必，網上流傳一張慶功照片，照片背後拉起一幅「歐康維視生物香港上市慶功餐宴」的橫額，相信是歐康維視生物員工舉辦的慶功宴，咁有啲乜野食呢？原來係碟頭飯同油炸鬼，成件事都非常平民化。

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有網民笑言，股份公開發售獲近1,895倍超購，一手中籤率僅5%，現價市值超過212億元，集團員工應該發過豬頭先係，點解仲要食咁頹？亦有網民話，情節與電影《喜劇之王》周星馳收到20蚊，隨即大叫「去慶功，食牛雜」，十分相似。

翻查資料，從事眼科醫藥平台的歐康維視生物去年錄得逾13億元人民幣虧蝕，成間公司2019年度收入僅19萬元人民幣，分分鐘大家年薪都多過公司全年收入，難怪慶祝上市都要用食清茶淡飯。

而且，新冠疫情仍未完全受控，員工若要來港參與集團上市儀式，就可能要先隔離14日，未能大快朵頤前，食住油條先都開心嘅！



