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【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?

環球政經 20:51 2020/07/10

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連續20日無本地確診個案、香港正研究使用健康碼計劃重開關口之際，今周二（7 日）一天卻新增14宗確診個案，其中大半即9宗更屬本地傳播。翌日周三（8日）再新增24宗，當中19宗屬本地感染，另5宗源頭不明；到今周四（9日）下午4時止，再新增42宗確診，也是過半即34宗屬本地傳染，當中23宗涉慈雲山港泰護老中心群組，3人涉的士司機群組。

今周確診個案上升，而且大多患者無外遊，全屬本地感染個案，患者遍及學校、餐廳及安老院等，全屬人群聚集場所，同時關連的感染的個案有的士司機、餐廳食客等，有言論認為是第三波疫情爆發。香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生形容為「香港失守」。衛生防護中心出了一張名單是「曾有確診或疑似個案，在自出現病徵前兩天起到訪過的大廈」或「兩宗或以上確診或疑似個案在潛伏期內」到訪過的大廈名單，該名單每日更新, 下面大廈的名單是至今周五（10日)晚上8:30。

 

 

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撰文 : 高富健

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