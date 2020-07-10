【iOS 14】測試版iOS 14及iPadOS 14推出　開放用戶試用

▲ 最近，蘋果推出iOS 14及iPadOS 14公開測試版予用戶下載試用，更會收集用戶使用意見。

蘋果（Apple）於今年WWDC開發者大會上，公布最新的iOS 14及iPadOS 14系統，並會在秋季開放正式版。最近，官方就推出公開測試版予用戶下載試用，更會收集用戶的使用意見，及時修正系統，以降低正式版發生錯誤的機率。

Apple是次推出的iOS 14系統加入不少新功能，包括重新設計主屏幕，新增「App Library」功能，可以自動分類並整理App。另外亦加強Widget工具應用，容許用戶在任何一頁主畫面加入Widget，而且有不同大小選擇，另外更加入機身背面輕點的輔助設計。

至於iPadOS 14系統，蘋果改善iPad屏幕的App設計及使用者體驗，簡化Siri、搜尋和通話方面系統互動操作的介面。另外新增Scribble功能，用戶使用Apple Pencil寫文後，可自動轉換成一般輸入的文字字型。

有興趣的iOS用戶可提前下載試用，不過需要注意的是，官方目前提供的測試版並非正式版本，因此有機會出現功能無法正常運作，或應用程式無法對應新系統等情況。若追求穩定體驗的用戶，則建議待正式版推出時才下載使用。

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責任編輯：李寶如