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黃雅麗：向fb說不 誰是輸家?

名人薈萃 16:15 2020/07/11

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向facebook說不的是手握巨資的廣告客戶，包括聯合利華（Unilever）、可口可樂、星巴克、美國電訊商Verizon等。他們回應美國一些人權組織的號召，加入杯葛行動，由7月起減少甚至停止在fb上投放廣告。

其他文章：【中美角力】Facebook等拒交用戶資料予港府　美國務卿蓬佩奧讚揚

其他文章：朱克伯格無意改變公司政策　相信廣告商會重返Facebook

事件源起自美國黑人George Floyd因警察致死的漣漪效應，民間認為fb沒好好管理平台上的仇恨言論和假新聞，遂發起杯葛行動。在這場「抽廣告」風波中，誰是輸家贏家？

首先，加入杯葛行動的廣告商先贏一着。疫情持續下市道疲弱，各大廣告商本來就頭痛如何節衣縮食渡過嚴冬，杯葛行動來得正是時候，他們現在可以站在道德高地上，堂而皇之地宣布縮減廣告支出，裏子面子都賺了。

那是否代表fb成了輸家？卻又未必。原因是這些廣告商雖然財雄勢大，但他們對fb的收入貢獻，遠沒我們想像中的多。以fb去年收入為例，包括聯合利華在內的「fb百大廣告商」加總，只佔其廣告收入少於20%。

fb是「長尾效應」的完美示範，平台上有多達800萬個廣告商，絕大多數是中小微企，它們才是fb的真正米飯班主。從這個角度看，fb在收入上未必有太大損失，但因與政治正確的品牌對立，聲譽和品牌卻難免受創，不利吸引人才。fb的裏子沒丟，但輸了面子。

最大的輸家可能是成千上萬未必認同fb理念，卻無法與之割席的中小微企。它們的收入往往和投放在fb上的廣告支出掛鈎，不得不持續向fb課金以拓展客戶來源。可是若fb的商譽持續受損，甚至被用戶離棄，這些在fb上賣廣告的小商家終將會受累。

原文刊於晴報

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撰文 : 黃雅麗 《創業大時代》作者、初創公關顧問

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