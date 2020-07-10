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【港區國安法】有意移民澳洲必要知道的十個問題 申請移民期內可享當地福利？

環球政經 20:45 2020/07/10

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《港區國安法》正式於上周二（6月30日）生效，繼英國表明擴大BNO持有人的權利後，澳洲也有意放寬港人移民到該國的措施，持澳洲學生簽證或臨時工作簽證的香港公民或居民，其簽證可延長到五年，為港人提供永久居留當地的途徑。

有意移民澳洲人士，有何要注意之處﹖《iMoney》請來美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷講解市場最關注的問題，相信有助大家更了解移民澳洲的情況。

 

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷

1. 澳洲移民可否由配偶完成移民監？
⦁    澳洲移民一般情況下不可以由配偶完成移民監，但澳洲188C重大投資者計劃可由主申請人在持有臨時簽證期間，每年在澳洲住滿至少40天（4年累積住滿160天）;或配偶在持有臨時簽證期間每年在澳洲住滿至少180天（4年累積住滿720天），但需注意由配偶代替完成移民監的申請過程非常繁複及成功率偏低。

2. 申請移民期內是否已享有當地福利？
申請移民期內只可享有部分公民福利, 例如:子女可在當地公立學校讀書

3.當地教育制度如何? 每年學費怎樣預算？
⦁    澳洲學制為12年中小學及幼兒園教育，大概需要200,000港幣一年
⦁    大學一般為3至5年，留學生學費大概需要32,000澳幣一年，而本地生每年學費則只需8,000澳幣

港區國安法正式生效港人趕移民台灣 移民顧問：「客人很急燥 電話Whatsapp已作出決定辦手續」

4. 私立以及公立學校價錢？
⦁    私立學校每年學費為20,000至30,000澳幣(約港幣10.6萬至15.9萬元)
⦁    本地人可免費就讀公立學校，而海外生就讀公立學校需繳交約12,000澳幣一年(約港幣63.6萬元)

5. 澳洲每年個人及家庭開支？
⦁    澳洲每年個人開支大概需40,000澳幣 (約港幣212萬元)
⦁    而2至3人家庭租住一個800呎的兩房單位，每個月租金大概需花費3,000澳幣（約港幣1.62萬元），加上日常開銷每年大概 120,000澳幣 (約港幣636萬元)

【移民英國】持BNO家長最想知道的十個問題 英國專家為你逐一解答

6. 港人於當地多從事甚麼行業？
⦁    香港人一般於當地從事資訊科技、銀行、會計、零售等行業，亦有不少人於當地開設華人餐館或經商

7. 若於當地工作，需繳交甚麼稅項？
⦁    只要於澳洲居住滿183天以上的人，就會被認定為澳洲稅務居民，無論任何國籍，只要在當地工作就需要繳交個人收入稅.
⦁    澳洲的稅率是採用階梯制，最低為19%, 最高為45%, 賺得愈多繳稅亦需同樣多。
⦁    在澳洲，只要你有收入就必須繳納2%醫療保險稅，它是一個收入越高者付得越多的制度，而低收入人士則可減免醫療保險稅（MediCare Levy）。  若個人收入高於$90,001澳元或家庭收入高於$180,000澳元則需要繳納醫療保險附加費 (MediCare Levy Surcharge)。

8.澳洲買樓需留意稅項？外國人是否需要繳交額外印花稅？
⦁    在澳洲買樓，本地人及外國人都需要繳交基本印花稅4%
⦁    而海外人士另需支付7-8%額外印花稅
⦁    海外人士印花稅則視乎州份而定，例如：新南威爾士州需繳交8%額外印花稅;維多利亞州、昆士蘭及西澳等地區則只需繳交7%額外印花稅

9. 澳洲當地各區樓市表現？樓價以及租金？
⦁    悉尼 Carlingford Epping 等華人學房區的升值能力較高，平均入場價80萬澳幣，租金回報約4%左右
⦁    而布里斯本市百億澳元的基建工程將有利當地樓市，樓價有望追落後，平均入場價約50萬澳幣，租金回報約5至6%

10. 移民澳洲前應有何準備?
⦁    移民前首先要準備好足夠的生活費，以便作為經商資金或日常開支
⦁    先置業省卻昂貴租金
⦁    購房前需要留意學校校區網，因為在澳洲公立學校必須居住在該校區網內才可入讀，所以很多望子成龍的家長為了讓子女入讀精英學校，都會選擇心儀校網內的房屋

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撰文 : 陳詠妍

澳洲 港區國安法 簽證 移民

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