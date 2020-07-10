【港區國安法】有意移民澳洲必要知道的十個問題 申請移民期內可享當地福利？

《港區國安法》正式於上周二（6月30日）生效，繼英國表明擴大BNO持有人的權利後，澳洲也有意放寬港人移民到該國的措施，持澳洲學生簽證或臨時工作簽證的香港公民或居民，其簽證可延長到五年，為港人提供永久居留當地的途徑。

有意移民澳洲人士，有何要注意之處﹖《iMoney》請來美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷講解市場最關注的問題，相信有助大家更了解移民澳洲的情況。

▲ 美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷

1. 澳洲移民可否由配偶完成移民監？

⦁ 澳洲移民一般情況下不可以由配偶完成移民監，但澳洲188C重大投資者計劃可由主申請人在持有臨時簽證期間，每年在澳洲住滿至少40天（4年累積住滿160天）;或配偶在持有臨時簽證期間每年在澳洲住滿至少180天（4年累積住滿720天），但需注意由配偶代替完成移民監的申請過程非常繁複及成功率偏低。

2. 申請移民期內是否已享有當地福利？

申請移民期內只可享有部分公民福利, 例如:子女可在當地公立學校讀書

3.當地教育制度如何? 每年學費怎樣預算？

⦁ 澳洲學制為12年中小學及幼兒園教育，大概需要200,000港幣一年

⦁ 大學一般為3至5年，留學生學費大概需要32,000澳幣一年，而本地生每年學費則只需8,000澳幣

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4. 私立以及公立學校價錢？

⦁ 私立學校每年學費為20,000至30,000澳幣(約港幣10.6萬至15.9萬元)

⦁ 本地人可免費就讀公立學校，而海外生就讀公立學校需繳交約12,000澳幣一年(約港幣63.6萬元)

5. 澳洲每年個人及家庭開支？

⦁ 澳洲每年個人開支大概需40,000澳幣 (約港幣212萬元)

⦁ 而2至3人家庭租住一個800呎的兩房單位，每個月租金大概需花費3,000澳幣（約港幣1.62萬元），加上日常開銷每年大概 120,000澳幣 (約港幣636萬元)

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6. 港人於當地多從事甚麼行業？

⦁ 香港人一般於當地從事資訊科技、銀行、會計、零售等行業，亦有不少人於當地開設華人餐館或經商

7. 若於當地工作，需繳交甚麼稅項？

⦁ 只要於澳洲居住滿183天以上的人，就會被認定為澳洲稅務居民，無論任何國籍，只要在當地工作就需要繳交個人收入稅.

⦁ 澳洲的稅率是採用階梯制，最低為19%, 最高為45%, 賺得愈多繳稅亦需同樣多。

⦁ 在澳洲，只要你有收入就必須繳納2%醫療保險稅，它是一個收入越高者付得越多的制度，而低收入人士則可減免醫療保險稅（MediCare Levy）。 若個人收入高於$90,001澳元或家庭收入高於$180,000澳元則需要繳納醫療保險附加費 (MediCare Levy Surcharge)。

8.澳洲買樓需留意稅項？外國人是否需要繳交額外印花稅？

⦁ 在澳洲買樓，本地人及外國人都需要繳交基本印花稅4%

⦁ 而海外人士另需支付7-8%額外印花稅

⦁ 海外人士印花稅則視乎州份而定，例如：新南威爾士州需繳交8%額外印花稅;維多利亞州、昆士蘭及西澳等地區則只需繳交7%額外印花稅

9. 澳洲當地各區樓市表現？樓價以及租金？

⦁ 悉尼 Carlingford Epping 等華人學房區的升值能力較高，平均入場價80萬澳幣，租金回報約4%左右

⦁ 而布里斯本市百億澳元的基建工程將有利當地樓市，樓價有望追落後，平均入場價約50萬澳幣，租金回報約5至6%

10. 移民澳洲前應有何準備?

⦁ 移民前首先要準備好足夠的生活費，以便作為經商資金或日常開支

⦁ 先置業省卻昂貴租金

⦁ 購房前需要留意學校校區網，因為在澳洲公立學校必須居住在該校區網內才可入讀，所以很多望子成龍的家長為了讓子女入讀精英學校，都會選擇心儀校網內的房屋

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