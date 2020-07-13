【台灣有樂@iM網欄】不勞而獲基因蠢蠢欲動 張啟樂連買4期只想要一億

好運氣、發大財，應該是很多人的夢想。我作為凡人，貪婪和不勞而獲的基因，自出娘胎就在血液裡流動。
在香港的時候，偶爾經過投注站，如果看到有高累積金額或節日金多寶，我都會買個一百幾十來碰碰運氣。我習慣每一次都買同一組號，以或然率來計算，好像中獎機會率會比較高(自以為聰明)。多年以來，40元是中過好幾次，最了不起就是中個五獎$640，其他的當然是掰掰～～(賭輸在台灣叫「貢龜」，是通俗台語)
在台灣，也有像香港的六合彩，但種類和玩法就比香港精彩多了！首先，台灣的彩券是由「台灣獎券股份有限公司」經營和發行的。而這家「台灣彩券股份有限公司」的母公司，是「中國信托商業銀行」。可能你會覺得奇怪為什麼會是「中國信托商業銀行」擁有台灣彩券的經營權？因為台灣的彩券經營權，是經過申請及甄選出來的。台灣獎券的經營權每10年為一屆，現在的「台灣彩券股份有限公司」所經營的公益彩券已是第四屆，經營權到2023年12月31日。在屆滿前，台灣的財政部會召開公益彩券發行機構甄選委員會議，依序聽取申請機構或團體簡報後，才評決誰取得下屆公益彩券發行權，所以不像香港一直都由香港賽馬會去經營。
講那些資料實在有點沉悶，還是回到大家比較有興趣的「怎麼下注台灣彩券？」吧。
要說台灣彩券，先要知道台灣彩券有幾種玩法。台灣的彩卷分別有：威力彩、大樂透、今彩539、雙贏彩、BINGO BINGO賓果賓果、3星彩、4星彩、38樂合彩、49樂合彩、39樂合彩和刮刮樂，一共有11種這麼多。除了刮刮樂之外，其他10種彩券的玩法都是選號碼。我當然不是每一種都會玩，如果我要每一種都會，相信我要付不少學費。我自己常會買的是大樂透和威力彩。買大樂透的原因，是他跟香港六合彩的玩法一模一樣。而威力彩，我是最近才開始接觸的。接觸原因，是因為威力彩最近的累積獎金太豐富了！到今天(7月9日)為止，已經連續42期頭獎沒人中，如果今天一注獨得，獎金將會高達14.6億新台幣(港幣3.8億)，光看數字已經覺得瘋狂，如果真的中了就... 哈哈～～
威力彩的玩法，跟六合彩有些不一樣，威力彩是要選兩組號碼。第一組有1-38共三十八個號碼，首先在1-38當中選出6個號碼。而第二組的概念有點像六合彩的特別號碼，但只有1-8共八個號碼，在八個號碼當中選一個。只要第一組六個號碼跟第二組一個號碼全中，就可以得到頭獎。我從上個星期頭獎累積獎金11億新台幣就開始買，一直買到現在。在上星期開始買的時候，看到頭獎獎金已經有這麼多，心想如果有中1億已經開心到翻牆，所以就在粉專寫上「如果我中，我只要1億，其他拿去做公益。」沒想到這麼一些被，台灣記者轉載報道。報道一出之後，剛好兩期有沒有人中，然後再有台灣電視新聞台，直接跟我做直播連線採訪，訪問我會將大部份獎金做公益慈善的想法。
雖然我到今天連安慰獎也沒有中，但得到這些在台灣的曝光機會，我覺得跟中獎差不多啦！我當然還是會希望中獎，但跟我在粉專寫的一樣，如果我中，我只要1億，其他拿去做公益，而且一定說到做到。
（7月9日頭獎也是沒有人中，在這一篇網欄上戴當天也是威力彩開獎之日，頭獎獎金應該超過16億新台幣）
作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：
在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁：Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活 Taiwan猴賽雷
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