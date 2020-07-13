【台灣有樂@iM網欄】不勞而獲基因蠢蠢欲動 張啟樂連買4期只想要一億

好運氣、發大財，應該是很多人的夢想。我作為凡人， 貪婪和不勞而獲的基因，自出娘胎就在血液裡流動。

在香港的時候，偶爾經過投注站， 如果看到有高累積金額或節日金多寶， 我都會買個一百幾十來碰碰運氣。我習慣每一次都買同一組號， 以或然率來計算，好像中獎機會率會比較高(自以為聰明)。 多年以來，40元是中過好幾次，最了不起就是中個五獎$640， 其他的當然是掰掰～～(賭輸在台灣叫「貢龜」，是通俗台語)

在台灣，也有像香港的六合彩，但種類和玩法就比香港精彩多了！ 首先，台灣的彩券是由「台灣獎券股份有限公司」經營和發行的。 而這家「台灣彩券股份有限公司」的母公司，是「 中國信托商業銀行」。可能你會覺得奇怪為什麼會是「 中國信托商業銀行」擁有台灣彩券的經營權？ 因為台灣的彩券經營權，是經過申請及甄選出來的。 台灣獎券的經營權每10年為一屆，現在的「 台灣彩券股份有限公司」所經營的公益彩券已是第四屆，經營權到2 023年12月31日。在屆滿前， 台灣的財政部會召開公益彩券發行機構甄選委員會議， 依序聽取申請機構或團體簡報後， 才評決誰取得下屆公益彩券發行權， 所以不像香港一直都由香港賽馬會去經營。

講那些資料實在有點沉悶，還是回到大家比較有興趣的「 怎麼下注台灣彩券？」吧。

要說台灣彩券，先要知道台灣彩券有幾種玩法。台灣的彩卷分別有： 威力彩、大樂透、今彩539、雙贏彩、BINGO BINGO賓果賓果、3星彩、4星彩、38樂合彩、49樂合彩、 39樂合彩和刮刮樂，一共有11種這麼多。除了刮刮樂之外，其他 10種彩券的玩法都是選號碼。我當然不是每一種都會玩， 如果我要每一種都會，相信我要付不少學費。 我自己常會買的是大樂透和威力彩。買大樂透的原因， 是他跟香港六合彩的玩法一模一樣。而威力彩， 我是最近才開始接觸的。接觸原因， 是因為威力彩最近的累積獎金太豐富了！到今天(7月9日)為止， 已經連續42期頭獎沒人中，如果今天一注獨得，獎金將會高達14 .6億新台幣(港幣3.8億)，光看數字已經覺得瘋狂， 如果真的中了就... 哈哈～～

威力彩的玩法，跟六合彩有些不一樣，威力彩是要選兩組號碼。 第一組有1-38共三十八個號碼，首先在1-38當中選出6個號 碼。而第二組的概念有點像六合彩的特別號碼，但只有1-8共八個 號碼，在八個號碼當中選一個。 只要第一組六個號碼跟第二組一個號碼全中，就可以得到頭獎。 我從上個星期頭獎累積獎金11億新台幣就開始買，一直買到現在。 在上星期開始買的時候，看到頭獎獎金已經有這麼多，心想如果有中 1億已經開心到翻牆，所以就在粉專寫上「如果我中，我只要1億， 其他拿去做公益。」沒想到這麼一些被，台灣記者轉載報道。 報道一出之後，剛好兩期有沒有人中，然後再有台灣電視新聞台， 直接跟我做直播連線採訪， 訪問我會將大部份獎金做公益慈善的想法。

雖然我到今天連安慰獎也沒有中，但得到這些在台灣的曝光機會， 我覺得跟中獎差不多啦！我當然還是會希望中獎， 但跟我在粉專寫的一樣，如果我中，我只要1億，其他拿去做公益， 而且一定說到做到。

在此，真的非常感謝台灣媒體對我的關注報道！