  • 31°C
香港時間 : 2020713日 (一) 11:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【台灣有樂@iM網欄】不勞而獲基因蠢蠢欲動 張啟樂連買4期只想要一億

名人薈萃 10:02 2020/07/13

分享：

 好運氣、發大財，應該是很多人的夢想。我作為凡人，貪婪和不勞而獲的基因，自出娘胎就在血液裡流動。

 

 

在香港的時候，偶爾經過投注站，如果看到有高累積金額或節日金多寶，我都會買個一百幾十來碰碰運氣。我習慣每一次都買同一組號，以或然率來計算，好像中獎機會率會比較高(自以為聰明)。多年以來，40元是中過好幾次，最了不起就是中個五獎$640，其他的當然是掰掰～～(賭輸在台灣叫「貢龜」，是通俗台語)

 

在台灣，也有像香港的六合彩，但種類和玩法就比香港精彩多了！首先，台灣的彩券是由「台灣獎券股份有限公司」經營和發行的。而這家「台灣彩券股份有限公司」的母公司，是「中國信托商業銀行」。可能你會覺得奇怪為什麼會是「中國信托商業銀行」擁有台灣彩券的經營權？因為台灣的彩券經營權，是經過申請及甄選出來的。台灣獎券的經營權每10年為一屆，現在的「台灣彩券股份有限公司」所經營的公益彩券已是第四屆，經營權到2023年12月31日。在屆滿前，台灣的財政部會召開公益彩券發行機構甄選委員會議，依序聽取申請機構或團體簡報後，才評決誰取得下屆公益彩券發行權，所以不像香港一直都由香港賽馬會去經營。

 

講那些資料實在有點沉悶，還是回到大家比較有興趣的「怎麼下注台灣彩券？」吧。

 

 

要說台灣彩券，先要知道台灣彩券有幾種玩法。台灣的彩卷分別有：威力彩、大樂透、今彩539、雙贏彩、BINGO BINGO賓果賓果、3星彩、4星彩、38樂合彩、49樂合彩、39樂合彩和刮刮樂，一共有11種這麼多。除了刮刮樂之外，其他10種彩券的玩法都是選號碼。我當然不是每一種都會玩，如果我要每一種都會，相信我要付不少學費。我自己常會買的是大樂透和威力彩。買大樂透的原因，是他跟香港六合彩的玩法一模一樣。而威力彩，我是最近才開始接觸的。接觸原因，是因為威力彩最近的累積獎金太豐富了！到今天(7月9日)為止，已經連續42期頭獎沒人中，如果今天一注獨得，獎金將會高達14.6億新台幣(港幣3.8億)，光看數字已經覺得瘋狂，如果真的中了就... 哈哈～～

 

 

威力彩的玩法，跟六合彩有些不一樣，威力彩是要選兩組號碼。第一組有1-38共三十八個號碼，首先在1-38當中選出6個號碼。而第二組的概念有點像六合彩的特別號碼，但只有1-8共八個號碼，在八個號碼當中選一個。只要第一組六個號碼跟第二組一個號碼全中，就可以得到頭獎。我從上個星期頭獎累積獎金11億新台幣就開始買，一直買到現在。在上星期開始買的時候，看到頭獎獎金已經有這麼多，心想如果有中1億已經開心到翻牆，所以就在粉專寫上「如果我中，我只要1億，其他拿去做公益。」沒想到這麼一些被，台灣記者轉載報道。報道一出之後，剛好兩期有沒有人中，然後再有台灣電視新聞台，直接跟我做直播連線採訪，訪問我會將大部份獎金做公益慈善的想法。

 

 

雖然我到今天連安慰獎也沒有中，但得到這些在台灣的曝光機會，我覺得跟中獎差不多啦！我當然還是會希望中獎，但跟我在粉專寫的一樣，如果我中，我只要1億，其他拿去做公益，而且一定說到做到。

在此，真的非常感謝台灣媒體對我的關注報道！

 

（7月9日頭獎也是沒有人中，在這一篇網欄上戴當天也是威力彩開獎之日，頭獎獎金應該超過16億新台幣）

 

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁：Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活 Taiwan猴賽雷

 

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 台灣有樂

最新專欄文章 更多

【台灣有樂@iM網欄】用「粽」不用「糭」 台灣糭子分南北
2020/07/06
【台灣有樂@iM網欄】用「粽」不用「糭」 台灣糭子分南北
【台灣有樂@iM網欄】台北市中的音樂綠洲 「給我一杯酒、說走就走！」
2020/06/29
【台灣有樂@iM網欄】台北市中的音樂綠洲 「給我一杯酒、說走就走！」
【台灣有樂@iM網欄】蘇打綠鼓手帶路 去基隆吃鵝肉
2020/06/26
【台灣有樂@iM網欄】蘇打綠鼓手帶路 去基隆吃鵝肉
【台灣有樂@iM網欄】台灣垃圾廚餘分類： 養豬、非養豬和非廚餘
2020/06/15
【台灣有樂@iM網欄】台灣垃圾廚餘分類： 養豬、非養豬和非廚餘
【台灣有樂@iM網欄】移民台灣？其實是居留台灣做節目！
2020/06/08
【台灣有樂@iM網欄】移民台灣？其實是居留台灣做節目！

上一篇文章

【港股開市】恒指高開121點後曾倒跌　滙豐升3%罕見成暫時最佳藍籌股

下一篇文章

【千手公關@iM網欄】處理投訴、講電話和攪活動？ 公關工作不是這麼簡單！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病
【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元