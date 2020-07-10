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【美息誘惑】美銀行優先股大折讓 每季6厘息穩陣值博

股樓投資 22:00 2020/07/10

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很多人投資股票只為穩陣收息，但卻忽略了的價格變動派息穩定性，匯豐（0005）暫停派息的事件正正就是最好的教訓。其實如果只為收息，高派息的優先股或許是更好的選擇，而美國的優先股市場更是發展成熟，優先股的數目、流動性、成交額也是全球之冠，如只求穩定現金流，實在不能錯過。

相關文章：甚麼是優先股？優先股的三大收息優勢

美國股市在疫情後大跌，優先股市場也一同遭殃，只是現在大家的目光都放在高增長的科技股身上，一眾科技股的股價拾級而上，反而令這些收息名物更見吸引。由於發行優先股的企業有權以早已擬定的贖回價贖回優先股，所以如果這些優先股現價低於贖回價，就稱為「折讓」。

可想而知，如以折讓價買入優先股，便不用擔心因公司贖回優先股而遭受損失。而在疫情後，過往出現溢價的銀行優先股，現在竟然出現折讓，年息達7厘以上，即使扣除30%的股息稅，也有近5厘股息，相當值博，以下2隻是《iMoney》推薦的優先股。

  1. HSBC Holdings 6.20% Non-Cumulative Dollar Preference Shares, Series A (HSBC/PA)

竟然是惡名昭彰的滙豐銀行！沒錯，滙豐銀行今年雖然會暫停派息，但只限普通股，優先股一切照舊，此股最近兩次派息也是絲毫沒有影響。此股現時股息率為6厘，低於發行股票時的票息率6.2厘，代表正處於溢價，為何仍然值得吸納？

股神巴菲特（Warren Buffet）曾指：「教育小孩甚麼是稅的方法，就是告訴他們有30%的雪糕會被吃掉。」而股息就正正是被吃掉的30%雪糕。不過美國政府只會向美國公司徵收股息稅，所以如果購買滙豐的優先股，就不用擔心股息會被吃掉。再者，此股的股價在過往五年一直維持在26元以上，現價25.84元仍然很吸引，而匯豐的資本充足率更屬全球首屈一指，6厘息可說是相當值博。

  1. CUSTOMERS BANCORP INC 6.50% NON CUM PFD FIXED/FLTG SER D USD25 (CUBI/PD)

美國地區銀行CUSTOMERS BANCORP過往發行了4隻優先股，當中Class C及Class D是固定息率的優先股，擬定息率為7厘或6.5厘，贖回價25元。在經濟下行的情況下，市場擔心中小企賴帳問題，擔心銀行出現壞帳，故兩隻優先股現在都出現折讓情況，當中Class D（20.59）的折讓比Class C（$21.89）大，兩者現時息率分別為7.9厘及8厘，故經濟復甦後，市場隱憂全然消退，Class D股價升幅將會大於Class C，而由過往歷史所見，去年這兩隻優先股都在25.39至26美元的溢價徘徊。

 

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撰文 : 國際組

美股 經濟 股票 巴菲特 銀行 滙豐控股（00005） 雪糕 美元 成交 贖回

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