【疫市營商】朗豪坊推限定網店　50商店現金券7折有售

▲ 朗豪坊由7月13日起，將開設夏日期間限定網上商店。（朗豪坊提供）

新冠肺炎疫情下，零售商紛紛開拓綫上銷售業務。朗豪坊由7月13日起，將開設夏日期間限定網上商店，「朗豪坊POP UP eSTORE」，逾50間商戶現金券將以7折限量發售，更可同時適用於參與商戶的特價貨品、套裝貨品及所有折扣優惠，即有機會獲折上折優惠。

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消費者只要於7月13日下午2時起，開啟「朗豪坊POP UP eSTORE」，即可以7折價錢，搶購逾50間商戶現金券，現金券每次使用數量更不限。參與商戶由零售、餐飲至美容等，例如agnès b.、Champion、CHOCOOLATE、Fred Perry、GODIVA、Oriental Traffic、SKECHERS、鮨之、天吉屋、Venchi、香港醫思醫療集團(旗下品牌DR REBORN、香港仁和體檢等)、Perfect Medical醫學美容集團等。

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開店首周夥5品牌 推「極限量」優惠

另外，網店開店首周更額外與5個人氣品牌，包括FANCL、NIKE、GODIVA、POPCORN GENERAL STORE及L'OCCITANE，將每日輪流推出「極限量」7折現金券發售。

▲ 網店開店首周更額外與5個人氣品牌，包括FANCL、NIKE、GODIVA、POPCORN GENERAL STORE及L'OCCITANE。（朗豪坊提供）

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責任編輯：馬意文