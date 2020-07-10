【零售寒冬】高盛料港澳零售市道續疲弱　截至6月底季度同店銷售跌七成

▲ 高盛指，周大福料可受惠於需求反彈及政府的刺激內需政策，中長線增加內地市場佔有率。

新型冠狀病毒疫情反覆，本港再爆第三波疫情。券商高盛認為，內地零售市場穩步復甦，零售企業加強在三、四線城市擴張之際，港澳同店銷售持續疲弱，兩地零售反彈時間將繫於政府何時放寬旅遊限制。

內地市場佔比分別達90%及70%的周大福 （01929） 及六福 （00590） 料受惠於需求反彈及政府的刺激內需政策，加上滲透率提高，中長線可增加市場佔有率，料公司業績繼續改善，而有規律的庫存及現金管理可支持公司持續派息。高盛予六福「買入」，周大福為「中性」。

高盛預期，周大福、六福及莎莎 （00178） 截至6月止季度的同店銷售分別跌78%、67%及71%，較4至5月的跌80%、70%及73%有改善，但基於新的本地確診個案湧現，預期截至9月止季度的旅客數目仍然偏低。不過，基於去年低基數效應，今季同店銷售跌幅會收窄至30%、30%及55%。

該行估計，今年底政府或會放寬旅遊限制，明年3月止季度的旅客消費佔比有可能回復至疫情前的五成，令周大福、六福及莎莎2021財年的同店銷售分別為跌29%、24%及41%。

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