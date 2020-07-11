【無綫耳機】三星新一代耳機Galaxy Buds Live曝光

▲ 有爆料人士提前洩露有關三星Galaxy Buds Live圖片，產品將設有3種不同顏色。

傳三星會在下個月的發佈會中，公布新一代無綫耳機Galaxy Buds Live。近日有爆料人士提前洩露有關產品的相片，顯示Galaxy Buds Live設有3種不同顏色，耳機充電盒改為方形設計。

日前，Galaxy Buds Live 渲染圖提前於網上曝光，除了經典的黑白色之外，另外設有特別的古銅色。早前，三星曾於官網意外流出Galaxy Note 20 Ultra手機照片，同樣亦設有古銅色，預計古銅色Galaxy Buds Live耳機是專為Note 20系列手機而設。

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另外，Galaxy Buds Live與Galaxy Buds+的外形設計不同，Galaxy Buds Live耳機的外形極似蠶豆，而耳機的充電盒採用方形設計，內部設有LED燈可顯示目前的電量狀態。耳機亦設有兩個喇叭孔，可能是用作消除噪音或語音指令等功能。價錢方面，據早前的消息指，Galaxy Buds Live耳機價格不會高於150美元（約1,162港元）。

責任編輯：李寶如