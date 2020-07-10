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【書展2020】書展如期舉行採人流管制　參展商：控制不到展位人流

商業 19:07 2020/07/10

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今年書展將如期舉行，有已報名參加今年書展的參展商表示，大會主要管制排隊入場的人流，但控制不到場內人流的去向。（資料圖片）

本港第三波疫情爆發下，第31屆香港書展將於7月15日至21日如期舉行，大會將採取適當的防疫措施，包括人流管制、設獨立隔離房間給身體不適人士等。有已報名參加今年書展的參展商表示，擔心控制不到展位人流；亦有團體建議書展延期。

【書展2020】疫情下書展如常舉行　一文解答突發情況如何處理？

展商：新書及攤位設計準備好   不得不繼續參展
參展商之一、亮光文化出版部發言人鄭小姐指，大會主要管制排隊入場的人流，但控制不到場內人流的去向，當局亦沒有清晰指引給參展商，如何確保社交距離，「如果100人同一時間到達攤位，該怎麼辦？」雖然她憂慮場內情況，但現時已預備了一切，包括攤位設計、為書展出版的新書等，故不得不繼續參展。

她又指，大會不容許展商人員於其展位內進食，要到指定範圍用膳，憂慮與陌生人一起食飯，若不幸確診，更難控制疫情傳播鏈。

【經濟起動】限聚令下辦書展？　參展商：無可能限制8人一組

人流集中　2020香港書展關注組籲延期
此外，2020香港書展關注組發聲明指，回顧過去10年，每年書展均有約百萬讀者入場，人流集中，對如期舉辦書展表示憂慮，建議政府及貿易發展局方重新考慮，在補助不變下，延後舉辦本年書展。

該組織又指，全球多個大型書展已宣佈延期或停辦，包括台北書展及德國萊比錫書展，冀有關方面盡快決定及通知各大小書商最新安排，避免疫情進一步擴散，保障公眾安全。

【香港疫情】多場展覽7月舉行　一文看清應對策略

記者：朱悅瀅

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