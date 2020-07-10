【每日焦點】TikTok風靡全球　首季下載量逾3億次

▲ TikTok單計今年第一季，下載量已超過3億；而最新發表的透明度報告顯示，他們在半年間總共移除逾4900萬部內容違規的影片。

社交平台抖音（海外版為TikTok）近年不僅在中國，以致在全世界都爆紅，而受中印衝突事件不斷升溫影響，印度政府禁止民眾使用TikTok及微博等來自中國的手機應用程式。隨著近日港區國安法開始實施，該公司亦隨即退出香港市場。然而，綜合媒體報道，TikTok單計今年第一季，下載量已超過3億；而抖音和TikTok在Google Play和App Store的下載量，則超過20億。

TikTok製作短片方法簡單，只要按平台提供的音樂，開啟拍攝功能，便可隨音樂做出任意的動作。除了簡單搞笑的短片外，平台還有一群職業的用家，拍攝不同類型的短片，賺取廣告費等收益。

【品牌有段古】TikTok撤港 憑甚麽瘋魔全球？

現代都市人生活節奏急促，無論是生活、工作、學業上的壓力都頗大，TikTok平台的確提供一個休息空間予大眾。不過，部分人卻為了滿足一己私慾，在平台上發布涉及成人裸露及性行為、酗酒吸毒、暴力或自殺情節的內容。

根據TikTok最新發表的透明度報告顯示，去年下半年間，他們總共移除逾4900萬部內容違規的影片，又稱當中共收到500個政府刪除影片的要求。而在抖音刪除的影片中，被刪除的影片僅佔抖音總影片數量的1%。當中有高達1650萬部是來自印度，其次是美國的460部影片，以及巴基斯坦的370萬部。

TikTok半年移除4900萬內容違規影片

責任編輯：施雯雯