【心賞事成】我要親子之用感通建立關係

亂世，有人舉家移民，也有人拿拿臨送子女出國，自己留在香港博殺。

最近接了很多為人父母的案子，其中有慧心與子明（化名）這一對。他們來找我，是因為自從安排了女兒9月到外國讀書，女兒一直悶悶不樂，令他們擔心不已。

「知道囡囡悶悶不樂的原因嗎？」我問。「她說過捨不得朋友。」「那你怎麼答？」「我就說，到了外國，照樣可上網保持聯絡啊！」慧心肉緊地說。「囡囡聽了有甚麼反應？」「甚麼反應都沒有，然後入房關上門再也沒有出來。」

「她還有說別的嗎？」「有。」「例如？」「她說多事之秋，不可丟低香港不理。」「你們怎麼答？」「我就說，在外國也可以看香港的新聞呀！」

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解決問題≠聆聽

再談下去，我發現慧心與子明跟女兒的溝通，基本上離不開這模式：女兒表達「感受」，父母以「解決辦法」回應，雞同鴨講下，親子關係愈搞愈差。

夫婦倆告訴我，女兒曾多次投訴「阿爸阿媽無聽我講嘢」。「那你們真的無聽嗎？」我問。「當然不是啦，無聽又怎能提出解決辦法？」慧心說。

「但女兒似乎感受不到『被聆聽』，你覺得是甚麼原因？」夫婦倆沈默。「你們一提出解決辦法，女兒就關上門，為甚麼？」「她以為我們不接受她的意見，想改變她吧。」子明猜測。

然後，我邀請夫婦倆想想，除了提供解決辦法，還有沒有其他形式的聆聽？夫婦倆說，或許可以試試，光聽就好，不要回應？

一星期後，夫婦倆喜滋滋回來匯報，「光聽不回」，果然奏效，女兒沒再關上門，一次都沒有！

「但是，我們總得談解決辦法啊！那應該何時提出？」「似乎女兒對於『立即』討論解決辦法這個『溝通節奏』，有點反感。在談辦法之前，可以再說點甚麼嗎？」

夫婦倆商量了一會，決定嘗試在女兒表達感受後，也分享一些自己的類似經驗，令女兒覺得「被聆聽」和「被明白」。

用感通建立關係

兩星期後，夫婦倆回來，臉上又多了一點笑容。原來他們趁着女兒說起捨不得香港，分享了自己年輕時送別同學移民，在機場抱頭痛哭的情境。女兒聽罷，問了很多問題，最後一問是：「那你們跟當年的同學，還有聯絡嗎？」慧心、子明齊聲答：「有啊，不就是去年在外國旅行時，給你介紹的Auntie了？記得嗎？」女兒點點頭。這一晚，是三人久違了的親子聊天時光。

Coaching結束前，慧心忽然問：「等等，其實常常要分享經歷，不是很浪費時間嗎？」我笑了，效率，對香港人來說，真的很重要。

「分享一個經歷，要花多少時間？」「不多，15至20分鐘左右。」子明肯定地說。慧心一呆，然後夫婦倆一起笑了。

效率，不會令關係變得親密。感通，才會。先用感通建立關係，再以效率處理事情。或許，這正是香港人在亂世中，必須努力學習的新思維與新日常。

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