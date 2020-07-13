  • 31°C
香港時間 : 2020713日 (一) 11:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【都市診療室】川崎病或會復發切勿輕視

環球政經 11:00 2020/07/13

分享：

川崎病主要影響5歲以下兒童，致病原因相信與免疫系統有關，患者會對外來的抗原，例如病毒或細菌作出特殊反應，導致全身血管發炎，損害身體的器官與組織。

不少家長不禁會問川崎病可會復發，根據醫學界統計，此病復發率不高，只為3%，但是川崎病第二次病發，對心血管的影響絕不比第一次為低，筆者曾遇過一宗不幸的復發病例，印象深刻，希望提醒家長不要掉以輕心。

病情受控2年後翻發

該名男病人於1歲時確診川崎病，經治療後病情受控，心臟血管發炎亦痊癒，毋須長期用藥，只需定期接受檢查。當病人3歲回來覆診時，家人向筆者提及，男童於1個月前隨同家人外遊，曾經出疹及發高燒，當地醫生診斷為病毒感染，處方藥物後可回家休息，但需3日後覆診，但因行程關係，未可再找到兒科醫生，回港後，男童情況逐步好轉，父母便不以為意。

由於家人描述的徵狀，與川崎病極為相似，筆者於是立即為男童進行心臟超聲波檢查，以診斷病人是否復發。檢查結果顯示男童心臟的冠狀動脈嚴重受損，已長了一個巨型動脈瘤，因而確診川崎病復發，為了治療及控制病情，男童需服用薄血藥及阿斯匹靈。由於男童年幼，在控制藥物份量上比較困難，加上他病情轉趨嚴重，甚至在冠狀動脈瘤內積聚血塊，堵塞血管，一度引致心肌梗塞，經搶救後穩定下來。

每次病發均影響深遠

因川崎病引致嚴重受損的冠狀動脈，除了會擴大為動脈瘤，亦會因動脈壁纖維化和鈣化而變窄，令心臟缺血及缺氧，男童需長期跟進及一生服藥，亦需進行踏板運動測試，甚至心導管檢查，如發現冠狀動脈嚴重狹窄，便需接受俗稱通波仔介入性導管治療，甚或心臟搭橋手術。

幸好男童依時覆診及用藥，除了冠狀動脈瘤外，暫時未有心血管狹窄。但他要注意飲食，避免進食影響薄血藥的食物，不可參加撞擊性的運動，接受牙科治療或其他手術前亦需遵醫生囑咐停藥數天。

由此可見，每一次川崎病發都可引致嚴重後果，影響深遠。故曾患川崎病的兒童如再出現類似病狀，應盡早延醫診治。

相關文章：【都市診療室】治療糖尿趨向個人化 

相關文章：【都市診療室】男士夜尿多背痛冇精神 可能患上前列腺癌？

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 李淑嫻醫生 兒科專科醫生、香港大學內外全科醫學士、香港兒科醫學院院士、香港醫學專科學院院士（兒科）、英國皇家兒科醫學院榮授院士、英國皇家內科醫學院院士

下一篇文章

【港區國安法】傳美本周或實施制裁惟選項有限　無意衝擊香港聯滙制度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病
【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
【第三波疫情】林超英預警本港10日後 單日新增確診個案或達數百宗
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元