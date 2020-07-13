【都市診療室】川崎病或會復發切勿輕視

川崎病主要影響5歲以下兒童，致病原因相信與免疫系統有關，患者會對外來的抗原，例如病毒或細菌作出特殊反應，導致全身血管發炎，損害身體的器官與組織。

不少家長不禁會問川崎病可會復發，根據醫學界統計，此病復發率不高，只為3%，但是川崎病第二次病發，對心血管的影響絕不比第一次為低，筆者曾遇過一宗不幸的復發病例，印象深刻，希望提醒家長不要掉以輕心。

病情受控2年後翻發

該名男病人於1歲時確診川崎病，經治療後病情受控，心臟血管發炎亦痊癒，毋須長期用藥，只需定期接受檢查。當病人3歲回來覆診時，家人向筆者提及，男童於1個月前隨同家人外遊，曾經出疹及發高燒，當地醫生診斷為病毒感染，處方藥物後可回家休息，但需3日後覆診，但因行程關係，未可再找到兒科醫生，回港後，男童情況逐步好轉，父母便不以為意。

由於家人描述的徵狀，與川崎病極為相似，筆者於是立即為男童進行心臟超聲波檢查，以診斷病人是否復發。檢查結果顯示男童心臟的冠狀動脈嚴重受損，已長了一個巨型動脈瘤，因而確診川崎病復發，為了治療及控制病情，男童需服用薄血藥及阿斯匹靈。由於男童年幼，在控制藥物份量上比較困難，加上他病情轉趨嚴重，甚至在冠狀動脈瘤內積聚血塊，堵塞血管，一度引致心肌梗塞，經搶救後穩定下來。

每次病發均影響深遠

因川崎病引致嚴重受損的冠狀動脈，除了會擴大為動脈瘤，亦會因動脈壁纖維化和鈣化而變窄，令心臟缺血及缺氧，男童需長期跟進及一生服藥，亦需進行踏板運動測試，甚至心導管檢查，如發現冠狀動脈嚴重狹窄，便需接受俗稱通波仔介入性導管治療，甚或心臟搭橋手術。

幸好男童依時覆診及用藥，除了冠狀動脈瘤外，暫時未有心血管狹窄。但他要注意飲食，避免進食影響薄血藥的食物，不可參加撞擊性的運動，接受牙科治療或其他手術前亦需遵醫生囑咐停藥數天。

由此可見，每一次川崎病發都可引致嚴重後果，影響深遠。故曾患川崎病的兒童如再出現類似病狀，應盡早延醫診治。

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