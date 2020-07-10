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【人物專訪】（有片睇！）大家樂前主席陳裕光　退而不休 推動傳承文化　

股樓投資 19:02 2020/07/10

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「人生上半場是走要走的路，下半場則是走想走的路。」大家樂（00341）前主席、傳承學院榮譽主席陳裕光說起退而不休時如此說道。近年雖已退下火綫，當大家都覺得他要享受人生之際，陳裕光卻選擇去創業，分別創立了傳承學院、廣州地產項目以及與太太羅寶靈共同創辦婚宴場會所一號（Club ONE）。近年醉心於研究傳承的工作，四出分享，看似忙碌，他卻甚是享受，「現在是我的人生下半場，我要如我的座右銘一樣：燃點自己，照亮別人！」

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今天，他分享的不再是飲食管理之道，而是他近年醉心研究的傳承話題。但打開話題前還是要先問他一個問題：「明明已退下火綫，可以享受人生，為何偏偏退而不休去創業，難道是不捨昔日五光十色的生活？」他卻笑道自己是個悶人，過往也不喜歡應酬，故並無不捨之念。但對於「不休」，卻有他的解讀，「我認為現在是一種享受，我好响往由無到有的過程，無論是創立傳承學院，抑或參與ClubOne的設計，都令我有好大的滿足感。」

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陳裕光認為，過去好多人都將傳承的重點放在有形的資產傳承上，但其實如家族理念、家族成員關係等的無形資產更有需要，因為只有這方面做得好，企業才能好好地維繫下去。

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撰文 : 張以正

創業 退休 家族辦公室 家族信託 陳裕光 大家樂（00341）
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