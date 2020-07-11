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【中小企教室】3大職場必備Chrome擴充功能　助你提升工作效率

科技 10:00 2020/07/11

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以下就向各位推介3款職場必備的實用擴充工具，讓你工作能更得心應手、事半功倍。

職場競爭愈見激烈，雖然坊間己有不少軟件工具能夠幫助提升工作效率，然而，並非所有公司都允許員工自行下載軟件使用，有些甚至要付款購買，但原來在我們常用的瀏覽器Google Chrome中，已有不少實用的擴充程式供大家使用。大家只需在「Chrome 線上應用程式商店」輕鬆下載，就可以即時使用。以下就向各位推介3款職場必備的實用擴充工具，讓你工作能更得心應手、事半功倍。

1. Chrome 遠端桌面

本港新冠肺炎疫情持續升溫，近日第三波來襲，在家工作成大勢所趨。在坊間芸芸的遠端工作程式工具當中，Chrome瀏覽器內置的「Chrome遠端桌面」就一定是對打工仔來說，最簡便的遠端桌面控制方案。

用戶只要先在公司電腦的Chrome瀏覽器內，登入與家中電腦相同的Google 帳戶。用戶初次使用時，只要點擊「開始使用」，系統就會自動提示安裝插件，按指示進行安裝即可。在遠端桌面插件的頁面中，用戶只需為電腦設定供辨識用的名稱，然後再設定一組6位字符的PIN碼。當你在公司電腦與家中電腦均完成安裝插件和設定後，就可以在遠端控制頁面內看見所有在線的裝置。

2. Pocket

上班的時侯或需要搜集不同的資料或是各種新聞文章，很多人都會把它新增到「我的最愛」當中，久而久之，書籤裡就塞滿不同的網站，無論是要查詢還是整理都相當麻煩。「Pocket read it later」就可以讓你快速的分類和儲存連結，更可以設定離線閱讀，即使在沒有網路的環境下仍然用得到。

【中小企教室】筆記App排序整理　多元化編輯

安裝「Pocket」擴充工具後，登入Google帳戶就可以開始使用。假設你在瀏覽器找到一篇想要加入「Pocket」內的文章，就可以點擊下方的「分享」按鈕，選擇「更多」就可以將連結加入「Pocket」內，下次打開時就可以直接閱讀網站內的原文，十分方便。

3. PanicButton

有時候在上班閒暇之際，總想「扮工」一下，偷看Facebook或Instagram，甚至是網上購物，不過在瀏覽這些網頁的同時，最怕就是被老闆發現，或者有同事站在後面窺看你的電腦螢幕。相信所有人都不希望私隱被他人窺探，原來想立即轉換畫面無需直接關閉視窗。只要使用「PanicButton」的擴充功能，就可以一鍵快速將你瀏覽器上方的網站分頁「隱藏」起來，甚至加入密碼保護，同時打開你預先設定好的畫面。

當你安裝「PanicButton」後，瀏覽器右上角的圖示列，就會多了一個紅色的圖示，當你遇到緊急情況需要隱藏全部視窗時，就可以立即按下紅色圖示或是預設的快速鍵「F4」。

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責任編輯：施雯雯

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