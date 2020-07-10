  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 19:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恒指回調跌482點 ATM齊回吐

金融經濟 18:59 2020/07/10

分享：

財經焦點速覽

港股經過連日急升後回調，今日全日跌482點或1.84%；ATM回吐，騰訊 （00700） 跌2.9%、阿里巴巴 （09988） 跌2.4%、美團 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 全日升0.2%，收報16.88元，未能收在招股價之上。思捷 （00330） 股權恐掀爭奪戰，股價全日升67%。今日七隻新股登場，電子煙巨頭思摩爾 （06969） 首掛較定價升1.5倍，每手帳面賺18600元。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】恒指連日急升後回調跌482點　恒指夜期微彈65點（不斷更新）

【新股IPO】7新股今日登場　思摩爾全日升1.5倍 一手賺18,600元（第三版）

【ESPRIT】莊友堅妻羅琪茵「逼宮」思捷　復牌全日彈67%

【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）

【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發

【精選投資分析】

中港股市回氣 恒指支持25500 國指下試牛熊綫（第六版）

本港疫情再爆發 哪些股會是大贏家？（第二版）

【大師兄歸位？】小米上市兩年後曾經「返水面」？仲有資格染藍添！

【港股牛市】散戶市主導港股風險增？ 派對料未完（訂戶專享）

--------------------------

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

欄名 : 財經焦點速覽

最新專欄文章 更多

財經焦點速覽 - 科網股「鬥狂」 阿里網易飆1成
2020/07/09
科網股「鬥狂」 阿里網易飆1成
財經焦點速覽 - ATMX發威 騰訊再破頂 恒指升153點收復牛熊綫
2020/07/08
ATMX發威 騰訊再破頂 恒指升153點收復牛熊綫
財經焦點速覽 - 新冠肺炎疫情反彈 恒指倒跌363點 港鐵盈警
2020/07/07
新冠肺炎疫情反彈 恒指倒跌363點 港鐵盈警
財經焦點速覽 - 恒指飆966點 突破二萬六關
2020/07/06
恒指飆966點 突破二萬六關
財經焦點速覽 - 恒指升248點 騰訊創新高市值破50000億
2020/07/03
恒指升248點 騰訊創新高市值破50000億
思摩爾國際（06969） 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 恒生指數 經濟 香港股票

上一篇文章

【定期存款】信銀全面減港元存息　1年僅1.2厘

下一篇文章

【新冠肺炎】港鐵確診東鐵綫月台助理今日仍在大學站、太和站工作　居水泉澳邨（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【新冠肺炎】莎莎馬鞍山新港城、油塘分店員工確診　新港城員工居沙田禾輋邨
【新冠肺炎】莎莎馬鞍山新港城、油塘分店員工確診　新港城員工居沙田禾輋邨
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）