恒指回調跌482點 ATM齊回吐

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【定期存款】信銀全面減港元存息 1年僅1.2厘
港股經過連日急升後回調，今日全日跌482點或1.84%；ATM回吐，騰訊 （00700） 跌2.9%、阿里巴巴 （09988） 跌2.4%、美團 （03690） 跌0.8%；小米 （01810） 全日升0.2%，收報16.88元，未能收在招股價之上。思捷 （00330） 股權恐掀爭奪戰，股價全日升67%。今日七隻新股登場，電子煙巨頭思摩爾 （06969） 首掛較定價升1.5倍，每手帳面賺18600元。
【今日財經焦點】
【恒指夜期】恒指連日急升後回調跌482點 恒指夜期微彈65點（不斷更新）
【新股IPO】7新股今日登場 思摩爾全日升1.5倍 一手賺18,600元（第三版）
【ESPRIT】莊友堅妻羅琪茵「逼宮」思捷 復牌全日彈67%
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀 內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假 香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【精選投資分析】
【大師兄歸位？】小米上市兩年後曾經「返水面」？仲有資格染藍添！
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欄名 : 財經焦點速覽