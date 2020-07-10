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【定期存款】信銀全面減港元存息　1年僅1.2厘

金融經濟 19:07 2020/07/10

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原本信銀國際的1年存息跟天星看齊膺「雙冠王」，但這中資行剛減0.1厘至1.2厘，滑落至亞軍。

追息族注意，港銀減港元定期存款趨勢停不了，甚至連擅打高息牌的中資行，亦加入劈息大潮。

信銀國際今晚（7月10日）公布，全綫下調短中長息，包括狠削1個月短存0.4厘、至0.6厘。尚幸半年及1年期只削0.1厘，現時1年期新息率報1.2厘，頓失落長息榜冠軍，「高息王」由虛擬銀行天星（Airstar）以1.3厘重奪冠軍，而另一家虛銀眾安（ZA Bank）則以1.15厘降為季軍。

半年存期  大眾財務1.6厘稱冠

至於信銀的6個月年息則報1.3厘，仍險守同存期亞軍，僅次於大眾財務的1.6厘。

除了信銀國際外，本周追趕降息快車道的有11間大小銀行，如一減再減的集友、華僑永亨、招商永隆、星展及東亞（00023）；其中，滙豐、渣打、工銀亞洲、富邦及大眾財務更全面削短中長息。而大新（02356）及建行亞洲則加完又減，本周更乏一面倒逆市「獨加」的銀行。

順帶一提，經7月開局的連番劈息潮，目前半年期最高息低見1.6厘，1年存息居首也只不過是1.3厘，已跑輸通脹。大新銀行（02356）經濟師溫嘉煒預期，上半年本港整體通脹率升1.7%，而剔除政府所有一次性紓困措施影響，基本通脹更錄得2.4%升幅。

1個月拆息　或下試0.2至0.3厘

1個月港元拆息今天再跌穿0.4厘，僅報0.39厘；反映銀行資金成本的3個月拆息更6連跌，只得0.63厘的近4年新低。東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥預計，與樓按掛鈎的1個月拆息，料再下試約0.2至0.3厘才反覆尋底。正因拆息暫難上，復添第3波疫情突現，業界高息吸存乏貸款出路，遂料同業毋須逆市加存息。

不過，信銀國際仍維持3個月10厘的冠絕全城息率。政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內可獲250元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 定期存款

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