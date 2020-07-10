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【日本疫情】東京政府出錢補貼 促酒吧夜店停業

環球社會熱點 18:47 2020/07/10

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東京政府出錢推動東京市内的夜店及酒吧等場所停業，及向因確診要停工的陪酒員和夜店從業員提供津貼。

日本的新冠肺炎疫情惡化，單日確診增幅已連續2日創新高。由於新宿歌舞伎町出現夜店感染群組，東京政府決定採取經濟補貼措施，出錢推動東京市内的夜店及酒吧等場所停業，及向因確診要停工的陪酒員和夜店從業員提供津貼。

【日本疫情】東京確診連續2日創新高 政府：檢測多了

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東京周五（10日）再多243人確診，令東京的確診總人數增至7,515人，佔全國確診病例超過三分之一。東京都知事小池百合子表示，東京單日有超過3,000人接受新冠病毒檢測，其中也有不少陪酒員及男公關配合檢測。

疫情爆發前，東京政府曾拒絕為夜店行業提供經濟支援措施。但東京周四（9日）公布的疫情數據中，發現有80%的確診者介乎20至30多歲，再加上多宗個案都與娛樂場所有關，決定推動夜店停業。

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據悉，東京政府會向停業10日或以上的夜店等娛樂場所，提供50萬日圓（約3.6萬港元）的補貼。如夜店從業員招待顧客後確診，導致要停工，政府也會向他們提供10萬日圓（約7,200港元）的補貼。

有夜店業界代表指，對夜店群組出現大量確診病例，及為其他方面帶來麻煩而致歉，強調業界已加強防疫措施，但由於不少從業者都要確保生計，希望政府提供更多支援。

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責任編輯：何穎兒

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