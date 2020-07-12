【你財策劃師】35歲會計師　20年後退休如何輕鬆過活?

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人壽保障應避免缺口

至於保險保障方面，Cyrus購買了300萬元定期人壽保險，還有一些其他附加保障，似是各樣都有安排，但以預算支出計算卻有不足。以他收入的10%為保費支出計算，針對透過保險作風險管理安排的資金，每年應有約6萬元，現時只有3.1萬元，其保險保障需要增加。從他的人壽保障已能看到缺口，他現時的物業按揭是400萬元，惟其所有人壽保障保額只有300萬元，已有100萬元的保障缺口。

另外，未來父母退休後的照顧開支還未計算在內，他預算到時每月支付5,000元作為父母的零用錢或生活費，一年便要6萬元，若他需要照顧父母20年，就此便需要120萬元，而將來成家立室後，保障額將需要更高。

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Cyrus也提到公司的醫療保障不理想，已額外安排了自願醫保的靈活計劃，但在危疾方面，他指有印象現時的個人醫療險中有涵蓋，但不知有多少。Alvin提醒他必須在會談後，盡快檢查相關保險合約，確保保障額足夠，否則「現時不了解，用時不能買」。

雖然他有退休計劃時間表，中短期也未有任何需要動用大額資金的計劃，所以在平穩收益組合中的主要安排，應該是偏向於準備未來退休需要的入息。由於還有一段很長時間才要動用這筆資金，Alvin建議，他可以考慮一些較長年期的定期供款計劃，例如月供股票、基金或一些潛在非保證收益較高的保險儲蓄計劃。

加按資金應小心管理

Cyrus現時每月能儲蓄約1.7萬元，再加上強積金供款，每月可儲蓄金額佔入息47%，是非常理想的指標。不過，他同時加按物業增加資金，這做法反而為組合增添問題。他表示，希望等待適當時間投資股票，但按經驗之談，是否適合的投資機會往往要在事後才能知道，萬一在不適當時間買入，需要賠本之餘，還需要支付利息，雙重支出，令到資金的防守性降低。

針對這一筆借來的錢，Cyrus可以考慮分為不同部分管理，假若仍然希望要把握時勢及消息投資，可撥出一半為投機性投資，買入股票或基金，而另一半可用作長期儲蓄，可考慮延期年金和儲蓄型保單等。而其每月的盈餘，亦可以按各佔一半的比例作出月供儲蓄計劃。

在結束前，Cyrus提到和Alvin在短短的討論中，他印象最深刻的，是透過這次面談能清楚未來應怎樣面對，更總結了3項需要執行的計劃，包括盡快檢討現時保險保障，避免以為有足夠保障，到出現問題時已經不能補救。其次是開始考慮如何選擇月供計劃，適當地配置現時過多的存款。還需為父母安排醫療保險，因為若父母身體抱恙，支出都是與他有關，所以有適當的醫療保險，總能夠協助負擔部分醫藥費。

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