  • 29°C
香港時間 : 2020712日 (日) 07:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【你財策劃師】35歲會計師　提早20年策劃退休大計

理財智慧 07:00 2020/07/12

分享：

今期讀者Cyrus正值人生最需要拼博的階段，他同時考慮在20年後退休，故希望了解如何能夠建構一個被動入息的模式，屆時便能自給自足，亦希望Alvin能夠評估現時的組合安排是否已經適當。Alvin表示，就目標而言，Cyrus已有清晰的目標，問題是其資金是否足夠及理財組合是否適當。

相關文章：【你財策劃師】退休後擬擲千萬換大屋　仍可安享晚年？（上）

相關文章：【你財策劃師】退休後擬擲千萬換大屋　仍可安享晚年？（下）

開始分析前，Alvin嘗試了解Cyrus如何規劃人生大計，便問他：「55歲的計劃是甚麼？」他回應指，期望到時能夠過自己想過的生活。這種回覆Alvin當然不滿意，所以繼續追問：「即是甚麼？」期望他能有更具體的回答。事實上，Cyrus由現時至55歲，當中有很變數，若他不清楚自己需要，有關計劃「觸礁」的機會會增大。

經過Alvin再三追問，Cyrus提到了數個期望，包括可以發展個人興趣、沒有顧慮地去旅行，還有每月能夠有現值1.5萬至2萬元的入息。Alvin分析指，以2萬元現值計算，Cyrus在55歲時，每年入息按通脹需增加至39.3萬元，如預期壽命到85歲，加上其他假設，他55歲時需要有963萬元才能達到期望入息。

留意未來10年開支

以其目前資產及儲蓄金額估算，他的資產回報率是-0.15%，即是單純儲蓄而沒有任何回報都已經可以達到目標，情況似乎理想，但其實考慮未夠周詳。Alvin認為，Cyrus除了要考慮20年後的需要，也要留意未來10年所需的開支，當中包括照顧父母的支出。現時他的父母仍然在職不用照顧，但未來會退休，他要考慮有沒有責任需要承擔，或者父母年紀漸大，不幸患病，他是否又需要承擔呢？

個人開支方面，Cyrus也提到有機會在未來10年結婚生育，當家庭成員人數出現改變，整個人生規劃也會不同，所以現時就要對20年後的事情下結論，評論計劃是否可行並不正確。不過，無論如何，現時他也應該為未來建構一個適合的財富組合，他已購買了Alvin的《四桶金》書籍，故初步明白怎樣去做，只是現時的組合還有改善空間。

在應急錢方面，假設讀者現時每月需要花約3.3萬元，即3至6個月的日常支出金額約等同於10萬至20萬元，而現時的資產有120萬元在儲蓄，實在過多，而且當中有80萬元是透過物業加按獲得，將借來的錢用作儲蓄，是不適當的安排。他應考慮如何運用這筆現金製造收益，希望能填補利息支出以外，還能賺取回報。

【下一頁】

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

＃即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

退休 結婚 生育 組合 會計 通脹 物業 興趣 儲蓄

上一篇文章

【你財策劃師】35歲會計師　20年後退休如何輕鬆過活?

下一篇文章

【新股IPO】總結上周掛牌新股　創兩大「之最」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
落選港姐九龍塘豪宅曝光 8000呎獨立屋兼有私人升降機
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (八)
【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (八)
【第三波疫情】本地感染涉慈雲山、元朗等多區　張竹君：疫情爆發以來最嚴重
【第三波疫情】本地感染涉慈雲山、元朗等多區　張竹君：疫情爆發以來最嚴重
海外公司掟貨　劈價800萬沽曼克頓山
海外公司掟貨　劈價800萬沽曼克頓山
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病
【第三波疫情】今日新增確診者涉及多間食肆　女患者食爭鮮鄰座咳嗽後染病