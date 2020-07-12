【你財策劃師】35歲會計師　提早20年策劃退休大計

今期讀者Cyrus正值人生最需要拼博的階段，他同時考慮在20年後退休，故希望了解如何能夠建構一個被動入息的模式，屆時便能自給自足，亦希望Alvin能夠評估現時的組合安排是否已經適當。Alvin表示，就目標而言，Cyrus已有清晰的目標，問題是其資金是否足夠及理財組合是否適當。

相關文章：【你財策劃師】退休後擬擲千萬換大屋 仍可安享晚年？（上）

相關文章：【你財策劃師】退休後擬擲千萬換大屋 仍可安享晚年？（下）

開始分析前，Alvin嘗試了解Cyrus如何規劃人生大計，便問他：「55歲的計劃是甚麼？」他回應指，期望到時能夠過自己想過的生活。這種回覆Alvin當然不滿意，所以繼續追問：「即是甚麼？」期望他能有更具體的回答。事實上，Cyrus由現時至55歲，當中有很變數，若他不清楚自己需要，有關計劃「觸礁」的機會會增大。

經過Alvin再三追問，Cyrus提到了數個期望，包括可以發展個人興趣、沒有顧慮地去旅行，還有每月能夠有現值1.5萬至2萬元的入息。Alvin分析指，以2萬元現值計算，Cyrus在55歲時，每年入息按通脹需增加至39.3萬元，如預期壽命到85歲，加上其他假設，他55歲時需要有963萬元才能達到期望入息。

留意未來10年開支

以其目前資產及儲蓄金額估算，他的資產回報率是-0.15%，即是單純儲蓄而沒有任何回報都已經可以達到目標，情況似乎理想，但其實考慮未夠周詳。Alvin認為，Cyrus除了要考慮20年後的需要，也要留意未來10年所需的開支，當中包括照顧父母的支出。現時他的父母仍然在職不用照顧，但未來會退休，他要考慮有沒有責任需要承擔，或者父母年紀漸大，不幸患病，他是否又需要承擔呢？

個人開支方面，Cyrus也提到有機會在未來10年結婚生育，當家庭成員人數出現改變，整個人生規劃也會不同，所以現時就要對20年後的事情下結論，評論計劃是否可行並不正確。不過，無論如何，現時他也應該為未來建構一個適合的財富組合，他已購買了Alvin的《四桶金》書籍，故初步明白怎樣去做，只是現時的組合還有改善空間。

在應急錢方面，假設讀者現時每月需要花約3.3萬元，即3至6個月的日常支出金額約等同於10萬至20萬元，而現時的資產有120萬元在儲蓄，實在過多，而且當中有80萬元是透過物業加按獲得，將借來的錢用作儲蓄，是不適當的安排。他應考慮如何運用這筆現金製造收益，希望能填補利息支出以外，還能賺取回報。

【下一頁】

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

＃即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！