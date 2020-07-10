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【滬深港通】港交所：深交所創板改革7月起演習　改革後創板A股競價漲跌停擴至20%

金融經濟 18:38 2020/07/10

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深交所部署改革創業板，港交所通知滬深港通參與者預留周末市場演習。

深交所5月宣布擬改革創業板，包括提出創業板A股股份每日競價時段的漲跌幅，會增加至20%，市傳深交所擬於8月實施。港交所 （00388） 最新發通告，提醒參與滬深港通的中華通交易所參與者，深交所會在7月18日、8月1日、8月6日三個星期六舉行市場演習，而首輪推出前測試則暫定於7月25日（星期六）舉行。

深交所5月提出創業板改革並產行注冊制，建議改動包括價格限制、最大買賣盤及動態價格限制等。據深交所文件，改革後深交所創板上市的A股，首5個交易日不設價格漲跌幅限制，股價競價交易實行漲跌幅限制20%。現時內地A股設有10%漲跌幅限制。

深交所現時2255家上市公司中，825家屬於創業板，流通市值共6.4萬億元人民幣、總市值就為9.3萬億元人民幣，分別佔深交所市場的26%、29%。

滬深港交易所近期屢落實市場改革，包括港交所於周五（10日）推出SPSA集中管理服務，便利機構投資者以國際市場慣用的綜合帳戶機制，同時滿足內地A股交易前端監控下，投資滬深港通A股。有關安排也解決國際指數公司MSCI 早前提出增加A股納入因子的4項議題之一。

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香港交易所（00388） A股 創業板 香港交易及結算所有限公司 深圳證券交易所 深港通

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