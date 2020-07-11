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【愛情騙子】由投資騙案到以「鑽戒」求婚　70歲女人慘被騙走590萬元

環球政經 16:44 2020/07/11

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一名70歲已退休的女人，去年6月收到一個陌生男人的電話，對方向她推廣低息貸款，女事主拒絕，男人又再推銷一項「建築工程投資計劃」，指每月可獲2萬元報酬，事主信以為真，隨即向財務公司借貸150萬元參與計劃，其後疑犯曾向女事主轉交12萬元，聲稱是投資的回報。

後來，兩人日久生情成為了情侶，男方曾帶備幾卡的「鑽戒」登門，向女事主求婚，但好景不常，由去年10月起，男方先後以籌備結婚及有官司在身為由，向女事主再索取大量金錢，女方迫不得已要變賣資產，才能滿足男方要求，前前後後，女事主一共交出了590萬元。

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痴心等足3個月　終報警求助

到今年3月，男方突然失去蹤影，女事主雖然心生懷疑，但仍然痴心等了他3個多月，才在上周四(7月2日)向警方求助。

警方指該名男疑犯十分狡猾，從來沒有與事主合照，所有錢銀交易亦以現金方式處理，以免留下痕跡，故令案情舉證有困難。

警方經調查，發現騙徒曾經帶女事主到觀塘創紀之城商業單位游說。警方鎖定該單位租客為騙徒的同黨，昨在彩虹邨拘捕一名60歲無業男子。他有案底，曾任的士司機，因被扣滿分而失業，他承認收取3000元租用商業單位，惟年約45至50歲的男騙徒仍然下落不明。

 

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撰文 : 黎以芳

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