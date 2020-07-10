【經濟寒冬】再有街舖蝕讓　通菜街舖5年蝕800萬

去年中，香港爆發社會運動，加上今年新冠肺炎疫情反覆，對零售餐飲業影響深遠，終致旺區吉舖湧現，部分業主更忍痛止蝕離場。市場消息指出，旺角通菜街162號地舖，建築面積約1,000平方呎，剛以4,900萬元易手，呎價約4.9萬元。

據土地註冊處資料顯示，太興集團（06811）主席陳永安等人，於2015年11月斥資5,150萬元購入上址自用。及至2018年，市場有指舖位已經易手，但實際將舖位業權轉予太興集團執行董事陳淑芳等人。雖然以帳面計，五年只蝕250萬元，若連同印花稅及手續費計，料實際蝕800萬元。

據了解，上址現由太興集團旗下品牌敏華冰廳承租，以目前月租13萬元計，新買家享3.2厘租金回報。

事實上，經濟持續轉差，旺區舖市當災。戴德梁行指出，截至今年第二季，旺角區舖位空置率升至23.6%，較去年底急升10.9個百分點，為空置最嚴重的核心區，而街舖租金則較半年前跌27.9%。

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