▲ 【美國大選】拜登重申當選後上調企業稅「終結股東資本主義」

美國疫情惡化，加上反種族主義示威潮，總統特朗普（Donald Trump）連任形勢不妙，對手拜登（Joe Biden）聲威大振。拜登批評特朗普太關注股市，揚言要終結股東資本主義（shareholder capitalism），重申會上調企業稅。

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美國前副總統、民主黨總統候選人拜登，在賓夕法尼亞州出席活動時指，在危機之中，特朗普只關心股市，關心道指及納指，不是美國人。拜登稱，若他有幸當選，會聚焦於美國工人家庭及中產，而不是富有的投資者階級。

拜登談及稅務政綱時指，他計劃將企業稅率提高至28%，高於特朗普稅改後的21%，但仍低於特朗普前減稅水平。

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特朗普日前曾就加稅攻擊拜登，聲稱若拜登當選，投資者戶口及退休金戶口會縮水，民主黨大幅加稅，會令美國人快速變得貧窮。

曾在拜登副總統任內，擔任美國財長的傑克盧（Jack Lew）為拜登政策辯護，強調加稅不會對投資者帶來負面影響，指華府領導層更穩定，以及由有經驗人士處理危機，經濟會好得多。

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傑克盧稱，奧巴馬政府當時曾探討稅改，21%企業稅稅率，比商界領袖要求的更低，經濟能夠承受較高稅率。他稱稅制有調整空間，必須理性、公平及有助推動經濟增長。

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責任編輯：文青青

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