  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 19:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】拜登重申當選後上調企業稅「終結股東資本主義」

環球經濟金融 18:28 2020/07/10

分享：

【美國大選】拜登重申當選後上調企業稅「終結股東資本主義」

美國疫情惡化，加上反種族主義示威潮，總統特朗普（Donald Trump）連任形勢不妙，對手拜登（Joe Biden）聲威大振。拜登批評特朗普太關注股市，揚言要終結股東資本主義（shareholder capitalism），重申會上調企業稅。

【英國疫情】英政府徹底「脫歐」拒加入歐盟疫苗計劃

【2020美國大選】拜登提倡7000億購買美國貨 修復經濟創造就業

美國前副總統、民主黨總統候選人拜登，在賓夕法尼亞州出席活動時指，在危機之中，特朗普只關心股市，關心道指及納指，不是美國人。拜登稱，若他有幸當選，會聚焦於美國工人家庭及中產，而不是富有的投資者階級。

拜登談及稅務政綱時指，他計劃將企業稅率提高至28%，高於特朗普稅改後的21%，但仍低於特朗普前減稅水平。

美國啟動退出世衛程序 拜登：我當選首日會重新加入

拜登稱若當選總統 將針對中國實施新一輪經濟制裁

特朗普日前曾就加稅攻擊拜登，聲稱若拜登當選，投資者戶口及退休金戶口會縮水，民主黨大幅加稅，會令美國人快速變得貧窮。

曾在拜登副總統任內，擔任美國財長的傑克盧（Jack Lew）為拜登政策辯護，強調加稅不會對投資者帶來負面影響，指華府領導層更穩定，以及由有經驗人士處理危機，經濟會好得多。

特朗普笑拜登太老無能力做總統 斥半億買廣告攻擊

傑克盧稱，奧巴馬政府當時曾探討稅改，21%企業稅稅率，比商界領袖要求的更低，經濟能夠承受較高稅率。他稱稅制有調整空間，必須理性、公平及有助推動經濟增長。

【2020美國大選】路透民調：拜登支持率　領先特朗普13個百分點

被拜登斥或不認輸 特朗普指敗選會另謀高就

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

Kanye West想參選 選美國總統有甚麼條件？
2020/07/06
Kanye West想參選 選美國總統有甚麼條件？
【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享）
2020/07/07
【美國大選分析】Kanye West選總統 預示特朗普連任無望？（訂戶專享）
【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享）
今日
【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享）
美國發放4萬億企業援助貸款 大量特朗普金主有份
2020/07/07
美國發放4萬億企業援助貸款 大量特朗普金主有份
【TikTok】抖音用戶要特朗普造勢會空場 號召搶門票「放飛機」
2020/07/08
【TikTok】抖音用戶要特朗普造勢會空場 號召搶門票「放飛機」
選舉 政治 經濟 稅改 特朗普 拜登 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【日本疫情】東京政府出錢補貼 促酒吧夜店停業

下一篇文章

南韓前總統朴槿惠因干政及受賄 被判20年監禁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格
【港區國安法】澳洲延長港人簽證至5年 5類人合資格
【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑
【港區國安法】澳洲延長港人簽證 稱欲提供永久居留途徑
【美國疫情】單日確診6萬創新高 累計300萬 特朗普稱「美國永不關閉」
【美國疫情】單日確診6萬創新高 累計300萬 特朗普稱「美國永不關閉」
新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月10日 時間18:00）
【新冠肺炎】被轟拒聽意見 世衛終改口認：可經空氣傳播
【新冠肺炎】被轟拒聽意見 世衛終改口認：可經空氣傳播
美國若攻擊港元聯繫匯率 專家：美股將暴瀉
美國若攻擊港元聯繫匯率 專家：美股將暴瀉