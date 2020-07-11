【疫市營商】批發生意減　酒商轉攻綫上促銷情

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新冠肺炎疫情下，港人減少社交活動，酒類產品銷售因而受挫。香港酒業總商會副會長暨專家顧問鍾鑑明表示，疫情幾乎令酒類產品批發，尤以婚宴的中下價酒，銷售大跌。酒商為尋求新客源轉向網銷，他更估計，目前最少有20%至30%小企加入。
鍾解釋，開拓網銷業務時，一般會加入網購平台，惟加入平台的條件較「苛刻」，例如需無休營業等，容易令部份酒商卻步；有酒商便集合數間小企，以合作方式加入網購平台，減低於平台上架的壓力。
WINE MALL建平台 開放同行加入
本地酒商WINE MALL發現綫上售酒的商機，便於去年斥30至40萬港元，開設網上平台售酒；隨着疫情爆發，在今年3月更推出平台的手機應用程式，攻佔酒類產品的綫上銷售市場。
該平台除有售品牌代理的酒外，更開放予其他本地或海外的酒商和酒莊。其業務發展及銷售總監章明德認為「同行非敵國」，而平台有更多選擇，更能吸引消費者；截至目前共有售150至200款不同的酒。
為求貼地資訊 「偷聽」酒客對話
為推廣平台，該企採取三個方法：
不過，章坦言，由於本身並無電腦相關背景，發展新平台時遇到不少技術上困難；加上親身拍片宣傳時，才發現器材非常貴，「一支燈已經要7,000元」，幸好其他器材有朋友借用，才減省成本。
然而，初期的影片內容太乏味，他笑言二人為了豐富和令內容更真實，「在酒吧偷聽酒客點酒時犯錯」。
記者：馬意文