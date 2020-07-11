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【創業兵團】90後售懷舊風生活物品　盼傳承昔日香港文化

商業 11:00 2020/07/11

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為守護和傳承屬於香港人的集體回憶，90後男生黃元皓毅然放棄穩定收入，創立以香港生活為主題的創意品牌「小久工場」。

香港作為國際化的城市，中西文化交織共融，造就出此地獨一無二的都會風情。不過物換星移，香港的事與物也隨着時代變遷，不少充滿香港情懷的物品及文化開始逐漸消失。為守護和傳承屬於香港人的集體回憶，90後男生黃元皓毅然放棄穩定收入，以全職身份經營以香港生活為主題的創意品牌「小久工場」，售賣不同以懷舊風格設計的文房及生活物品。

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小久工場創辦人黃元皓透露，品牌的誕生源於自己對香港的歸屬感。他在香港生活長大，家人經常帶他到處走走逛逛，並會向他介紹一些香港特色的物品，例如路牌、街招、招牌等。但在大學期間，開始意識到世界轉變得太快，不少童年回憶正逐步消失。

若我們這一代都不主動守護，還有誰會去幫助我們保留這些傳統香港文化？

小久工場的產品種類繁多，包括明信片、磁石貼開瓶器、徽章等，所有圖案都是基於充滿香港情懷的物品進行設計。他笑言，自己有空的時候，會坐上巴士到處看看，把看到的事物統統記錄下來，「就算有些現時還存在的物品，只要充滿香港特色，我都會記錄下來，例如格仔餅、雞蛋仔、雪糕車等，因為怕有一天這些物品會銷聲匿迹。」

小久工場售賣不同以懷舊風格設計的文房及生活物品，包括：祝君安好毛巾、街招、路牌等。（陳永康攝）

除此之外，一些已絕迹的香港文物，如傳呼機、磁碟、地鐵通用儲值票、巴士票等，都被黃元皓設計成為明信片及徽章等。現時他正籌備香港交通工具及玩具系列設計產品，如「叮叮」電車、換裝貼紙等，預計在明年前會正式推出。

不計較成本　用玩味方式喚起民眾回憶

黃元皓笑稱，自己相當幸運，當年拿出5萬資金創立品牌，3年內已成功達到收支平衡。現時年銷售額平均為25萬至30萬元，成績不俗。

不過他強調，自己並非要透過品牌「賺大錢」，他也會不斷提醒自己要保持初心。「我為的並非金錢和名氣，而是希望能為本地文化出一分力。」所以他從不計較成本，將舊有的事物用玩味和充滿歡樂感的方法呈現出來，用小物件喚起上一代民眾的回憶，並吸引下一代去主動接觸香港舊有文化。

黃元皓指，盼能用玩味和歡樂感的方式，吸引下一代了解香港文化。（小久工場資料圖片）

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記者：曾曉汶

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