【盈警盈喜】金蝶國際盈警料上半年虧損2至3億元人幣（不斷更新）

多家企業發布盈利預測，本報整合重要的上市公司盈喜盈警資訊，以助投資者快速掌握公司業績。

【盈喜】

廣南集團 （01203） 發盈喜，預期截至2020年6月30日止６個月，股東應佔綜合溢利按年增加約40%，主要是由於受非洲豬瘟疫情及國內生豬供應偏緊的影響，活豬價格較去年同期大幅上升。

【盈警】

金蝶國際 （00268） 發盈警，預期截至6月底止半年，将錄得介乎於2億至3億元人民幣的股東應佔虧損，相對去年同期盈利1.1億元人民幣。集團指，上半年，集團按其戰略規劃進行業務模式調整，主要發展和推廣訂閱式雲產品，以及停止销售部分ERP軟件許可產品道導致期收入下跌約5%至10%

另外，集團持續加大對雲產品，尤其是新一代核心產品金蝶雲蒼穹的研發投入；及新型冠狀病毒爆發，對公司中小微企業市場業務產生產生不利影響。

公告及通告 - [盈利警告]

茂宸集團 （00273） 發盈警，預期於截至6月底止半年股東應佔虧損約3000萬元，而2019年同期錄得盈利9065萬元。虧損主要是由於以下原因：私人銀行業務因收購後的內部重組導致非經常性運營成本提高而錄得虧損；醫療及實驗室服務的收入及利潤下跌；及

集團借貸業務由於延遲償還貸款本金而導致的財務資產就預期信貸虧損減值虧損。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

相關文章︰【盈警盈喜】嘉里建設發盈警 上半年純利料至少跌七成

【港鐵盈警】港鐵逆市跌逾3% 料半年業績由賺55億轉蝕4億

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁