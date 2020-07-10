【盈警盈喜】大悅城料中期盈利按年跌至少7成　招商局盈警：料中期盈利跌超過7成（不斷更新）

多家企業發布盈利預測，本報整合重要的上市公司盈喜盈警資訊，以助投資者快速掌握公司業績。

【盈喜】

雋思集團（01412）發盈喜，預期上半年權益股東應佔經調整綜合溢利不少於3,400萬元，而去年同期則約為2,430萬元。

築友智造科技集團（00726）預計，上半年按年虧轉盈，股東應佔溢利約800萬元，而去年同期則為虧損1,300萬元。

廣南集團 （01203） 發盈喜，預期截至2020年6月30日止6個月，股東應佔綜合溢利按年增加約40%，主要是由於受非洲豬瘟疫情及國內生豬供應偏緊的影響，活豬價格較去年同期大幅上升。

【盈警】

大悅城（00207）預計中期綜合溢利，將按年下降70%至85%，主要受包括新冠肺炎對商業物業市況的不利影響、疫情對零售及酒店市場帶來負面影響，而集團推出租金減免政策等影響。

通達集團（00698）預計截至6月底止，股東應佔溢利較去年同期減少85%至95%，主要由於現有產品面對激烈的競爭，期內新型肺炎疫情蔓延至全球各地導致集團預期的產品升級受到延誤，引致毛利及毛利率下跌；以及期內集團預期錄得匯兌虧損淨額，而去年同期則錄得匯兌收益淨額約85.6百萬港元。

北京同仁堂科技發展 （01666） 發盈警，預計截至6月底止半年，歸屬於母公司所有者的淨利潤按年下降 25%至30%，主因新冠肺炎爆發，醫藥商業零售藥店營業時間縮短、客流量減少，而集團中成藥產品大部分在零售藥店銷售，由此導致產品銷量下降，對業績造成一定影響。

福田實業 （00420） 發盈警，預計上半年將未能達盈虧平衡，主要由於新冠肺炎在世界各地爆發令營商環境及生產營運轉差，而去年同期則錄得9,059.7萬元淨溢利。

招商局 （00144） 預計上半年盈利按年下跌多於70%，由於今年缺少去年收回地塊產生的拆遷補償收益及出售權益收益等。

理士國際 （00842） 發盈警，預計上半年淨利潤介乎500萬元至1,500萬元人民幣，而去年同期則錄得淨利潤7,869.3萬元人民幣。跌幅主要受新冠肺炎預防和控制政策擾亂集團全球業務，導致利潤貢獻減少，以及人民幣兌美元貶值產生的滙兌損失。

北京同仁堂國藥 （03613） 預期截至6月底止半年的收入及除稅後利潤按年跌30%至40%，主要由於上半年新冠肺炎疫情持續，中港澳及全球多個國家實行防疫措施，令集團業務大受影響。

金蝶國際 （00268） 發盈警，預期截至6月底止半年，将錄得介乎於2億至3億元人民幣的股東應佔虧損，相對去年同期盈利1.1億元人民幣。集團指，上半年，集團按其戰略規劃進行業務模式調整，主要發展和推廣訂閱式雲產品，以及停止銷售部分ERP軟件許可產品道導致期收入下跌約5%至10%

另外，集團持續加大對雲產品，尤其是新一代核心產品金蝶雲蒼穹的研發投入；及新型冠狀病毒爆發，對公司中小微企業市場業務產生產生不利影響。

公告及通告 - [盈利警告]

茂宸集團 （00273） 發盈警，預期於截至6月底止半年股東應佔虧損約3000萬元，而2019年同期錄得盈利9065萬元。虧損主要是由於以下原因：私人銀行業務因收購後的內部重組導致非經常性運營成本提高而錄得虧損；醫療及實驗室服務的收入及利潤下跌；及

集團借貸業務由於延遲償還貸款本金而導致的財務資產就預期信貸虧損減值虧損。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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