葉玉卿家住16000呎百年古堡 將要失去的「夢幻王國」？

前藝人葉玉卿自嫁給美國富商老公胡兆明（Jeffrey Wu) 一直不愁生活，過著為外人相當羡慕的做濶太生活。不過，最近有報導指胡兆明向法庭申請個人破產產，又指早前他曾把位於法拉盛、曼哈頓及長島的物業抵押還債。

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可能風光不在，但葉玉卿與家人之前的生活的確令人相當嚮往。丈夫胡兆明曾以5,000多萬港元，在紐約長島購入百年古堡莊園，達16000呎，並花千萬改裝。

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家中設計以復古風格為住，配合古堡本身獨有的韻味，另外大宅外有大面積花園、室外及室內泳池、高爾夫球場及私人影院等，漂亮得跟電影中出現的畫面一樣。此外，葉玉卿出入更備有私人飛機代步，生活相當夢幻。葉玉卿丈夫胡兆明是緬甸華僑，在美國經營食品批發和連鎖超市。之後生意愈做愈大，涉足銀行界、航空界、地產界等，今次申請破產未名。

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