【Good Food,Good Mood@iM網欄】座落K11 ARTUS 完美佳餚配180度維多利亞港

The Commune超值晚餐與180度無遮擋維港景致

提起尖沙咀最新地標，非K11 Musea莫屬。除商場之外，毗連的Rosewood酒店The Butterfly Room下午茶亦令一眾港女為之瘋狂。相反，商場旁邊、位於文化地標Victoria Dockside的K11 ARTUS卻相對比較低調。K11 ARTUS被譽為「全港最豪華的服務式寓所」，287戶居停提供開放式至三房單位，每戶均擁有小廚房及私人陽台，而且室內裝潢出自香港得獎設計師Andre Fu手筆，藝術品在建築物內隨處可見，給人一種高格調得來又恬靜舒服的感覺。聽聞K11 ARTUS最近取得酒店牌照，除可招待長租住客外，亦可接受短租訂房，順勢加入本地酒店的staycation戰團，為香港人在全球疫情爆發期間多提供一個留港渡假的選擇。

大隱隱於市 The Commune

The Commune是酒店中唯一餐廳，平日為食客提供早、午、晚餐，餐牌上設各款多國菜以迎合客人的不同需要，有點像酒店內的全天候咖啡廳。你可能會問：「酒店咖啡廳菜式多走大路路線，有咩好食？」原來餐廳主廚Kit Cheung來自四季酒店米芝蓮三星餐廳Caprice，多年來受fine dining高級餐飲訓練與薰陶，於晚市提供的四道菜晚餐正好為他提供了一個發揮創意與展示實力的機會。

▲ 碳烤蘆筍

晚宴由「碳烤蘆筍」揭開序幕。上菜一刻各人心裡泛起同一疑問：「食物放喺枕頭上面嘅？」我們偷偷用指尖輕碰「枕頭」，侍應見狀笑道：「係硬嘅」，但廚師此舉已令我們對菜式萬分期待。露筍以柚子醬汁調味，跟一旁的青提一同用碳火燒烤，其碳香濃烈得有點像煙燻味，不但彌漫於空氣中，亦在口腔中徘徊，久久不散；配搭清新的檸檬奶酪，是一道令人印象深刻的開胃菜。

▲ 香煎帶子

接著是「香煎帶子」，碗中以椰菜花蓉「打底」，中層以海膽加牛油打成泡沫，上層以少許蟹肉增加鮮味，當中還加入香脆杏仁碎來提升口感層次，半熟帶子火候啱啱好，整道菜微暖而creamy，此食材配搭簡直「無得輸」。

▲ 慢煮芭比鴨

▲ 太平洋鰈魚柳

以時令蜜瓜雪葩「清一清味蕾」後便到主菜登場。主菜可選「太平洋鰈魚柳」或「慢煮芭比鴨」。芭比鴨來自法國，出名肉質軟滑而且肉味濃郁，廚師還特意把筋「挑」掉，令鴨肉口感更佳。其鴨肉清湯加了薑及薏米，不知為何總有點在喝肉骨茶的感覺。鰈魚柳則配搭羊肚菌及雞油菌，「墊底」的冬瓜以冬菇水浸泡，醬汁加入中國花雕酒，外表西化，味道卻有中菜的影子。

▲ 椰子蜜瓜奶油

「椰子蜜瓜奶油」壓軸出場，以椰子奶凍、蜜瓜忌廉、法式馬卡龍、檸檬忌廉及新鮮蜜瓜果肉組成賣相精緻的甜品，吃完有種身在泰國的感覺。

▲ 以開揚維港景致送飯，天氣好的話會更靚！

四道菜晚餐不多亦不少，每位盛惠$588+10%，可謂超值。加上餐廳面向港島海岸線，飽覽維多利亞港迷人景致，學某信用卡公司「話齋」，此景無價！

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