  • 30°C
香港時間 : 2020710日 (五) 19:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國向海外公民徵所得稅 在港國企員工首批入列

金融經濟 18:01 2020/07/10

分享：

中國傳開始向海外公民徵所得稅

中國財政部及國家稅務總局今年1月聯合發布了《關於境外所得有關個人所得稅政策的公告》，闡釋境外居民個人所得稅政策。有本港傳媒指，在香港工作的國企內地員工近期陸續接到通知，要求盡快辦理個人境外所得納稅申報，以補繳稅款。

報道舉例，月入2萬港元的市民需要向港府繳稅3760元稅款，若按內地去年公布的《個人所得稅法修正案》，則要補交約1.09萬元人民幣（約1.2萬港元）的內地稅項。

報道指，由上月下旬到本月初，包括華潤集團、工銀亞洲、信銀國際、招商國際、中銀香港等在內的多間中資公司陸續向員工發出內部通知，要求持工作簽證、經優才計劃來港工作的內地員工盡快辦理個人境外所得納稅申報。

中國在2019年開展實施《個人所得稅法修正案》，而今年6月30日是2019課稅年度清繳截止日期，故近期於海外工作的海外中國公民相繼收到通知。

內地收入稅率高於香港，香港入息稅標準稅率為15%，而內地個人收入所得率最高可達45%。新做法意味著在港工作的「港漂」員工在繳交香港稅款後，仍須按中國稅率計算應繳稅項，並向中國相關部門補交兩地之間稅款的差異。

相關文章：

【港區國安法】蓬佩奧：中國對香港高度自治承諾淪空頭支票 讚FB等拒交資料

IMF：美國第二季經濟收縮幅度或較預期大　中國經濟正重拾動力

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

經濟 國家稅務總局 中國財政部 稅務 香港 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【新冠肺炎】全港學校下周一提前暑假　香港日增32宗本地確診、水泉澳邨群組爆發
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【港區國安法】美國擬出招制裁五大內銀　內銀股價弱、招行跌逾3%（第二版）
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【限聚令收緊】食肆周六重新限每枱最多8人　健身室、卡拉OK收緊至8人一組
【新冠肺炎】莎莎馬鞍山新港城、油塘分店員工確診　新港城員工居沙田禾輋邨
【新冠肺炎】莎莎馬鞍山新港城、油塘分店員工確診　新港城員工居沙田禾輋邨
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【新股IPO暗盤】一文看清新股暗盤　歐康維視升2倍一手勁賺15445元
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）
【恒指夜期】道指挫361點恒指夜期收市跌221點　騰訊阿里ADR回吐（不斷更新，連ADR股價）