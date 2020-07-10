【A股牛市】滬深300撲5年高位 ETF入市之選

內地A股牛氣衝天，大市成交熾熱，兩市紛破頂，屢創5年高位。在A股三項主要指數中，以滬深300指數現價最接近2015年大牛市時的高位，僅低約1成。本港投資者如要捕足滬深300指數的表現，可考慮買入追蹤滬深300指數的交易所買賣基金（ETF）。

華夏滬深300交投旺 日均成交逾11億

事實上，在港股市場，A股相關的ETF中，除了追蹤時富中國A50指數的兩隻ETF南方A50 （02822） 、安碩A50 （02823） 之外，亦有多隻追蹤滬深300指數可供選擇，其中以華夏滬深300 （03188） 的成交最旺，過去1個月的日均成交逾11億元。另外，還有標智滬深300 （02827） 及安碩滬深300 （02846） 。

對散戶投資者而言，以上ETF可讓投資者捕足A股升市機會，而且具多項優點，包括買賣方便，成本低，透明度高，以及可分散風險，降低個別股份大幅波動的風險。

回說A股市況，內地滬深兩市的股份性質有所不同。重磅金融股如內銀內險等普遍於滬市上市，而深市的科技股含量較高，以及二三線股多於深市上市。今次全球升浪以科技股為主，因而深市股份的表現較過為預期之內。今年以來，深證成指大升3成，大幅跑贏上證綜指的約1成升幅。而綜合兩市股份的滬深300指數，升幅則則介乎兩者之間，今年以來升16%。

滬深300指數 距2015年高位僅低1成

不過，若計與2015年A股大牛市時的高位比較，滬深300指數的反彈力度遠遠跑贏另外兩大市場指標指數。現時滬深300指數距離2015年高位僅低約1成，而深指及滬指則分別低2成及3成。如果A股的升勢持續，滬深300指數料將是3大指數中率先破頂的指數。

從3條指數中，滬指主要為重磅金融及舊經濟股，這些股份並非今次升浪的主要動力，因而升幅落後為預期內。而深指近期雖然升勢較強，惟由於2015年大牛市時深市的二三線股份瘋炒，因而令目前水平較2015年高位仍有一段距離。

反而滬深300指數綜合了兩市的主要股份，包括了深市的科技股及滬市的金融股，令滬深300指數既有穩定升勢，因而有機會率先破頂。

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責任編輯：錢家鋒