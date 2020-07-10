【疫情市況】疫情無礙電腦銷情　環球Q2出貨量增11.2%

▲ 新冠肺炎年初爆發，各行業皆受影響，特別是零售銷售，市況一片慘澹，唯環球電腦（PC）銷售數字竟持續向好。眾多品牌中，惠普就超越了聯想，全球電腦出貨量排名第一。

新冠肺炎年初爆發，各行業皆受影響，特別是零售銷售，市況一片慘澹，唯環球電腦（PC）銷售數字竟持續向好。眾多品牌中，惠普就超越了聯想，全球電腦出貨量排名第一。

根據市場研究機構IDC報告，今年第二季全球PC出貨量按年增11.2%，總數達7,230萬部，當中包括包括桌面電腦、筆記型電腦、工作站電腦，惟不包括平板電腦及x86伺服器。報告指，該增幅為近年來最大漲幅，主要受到電腦供應商修復了供應鏈，加上疫情期間消費者居家工作時間延長，帶動筆記型電腦的需求激增。

▲ 根據IDC報告，今年第二季惠普（HP）品牌電腦出貨量冠絕全球，達到1,808.2萬部，超越聯想（Lenovo），第三位則為戴爾（Dell）。（法新社圖片）

依出貨量排名，惠普（HP）冠絕全球，成為今年第二季PC出貨量贏家，達到1,808.2萬部，按年增長17.7%，市佔率已達25%。其次是聯想（Lenovo），出貨量亦有1,741.1萬部，按年增7.4%，市佔率亦有24.1%。

戴爾（Dell）則排名第三，出貨量亦不俗，有1,201萬部，但年增長僅3.5%，市佔率16.6%。而眾多人喜歡的蘋果（Apple）就排名第四，出貨量只有559.4萬部，但就按年增長最高，達36%，其次Acer出貨量有482.8萬台，年增12.7%，排名第五。

▲ 眾多人喜歡的蘋果（Apple）第二季電腦產品出貨量排名全球第四，出貨量只有559.4萬部，但就按年增長最高，達36%。（法新社圖片）

IDC行動設備研究經理 Jitesh Ubrani 表示，由於今年新冠肺炎疫情期間，在家辦公人數和線上教育需求大幅增加，對電腦的需求超出了先前的預期。而再次將PC置於消費者科技產品組合的核心位置，很大程度催谷了環球電腦出貨量增長。

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但Jitesh亦指出，這種高需求的情況，隨著疫情逐漸受控及好轉，學校重新開學並恢復正常，是否能持續保持下去，仍是問號。IDC設備和顯示器研究副總裁黃琳則認為，疫情當下，PC 出貨量主要受短期業務需求推動，隨著學校和工作場所重新開放，全球經濟衰退的大環境下，此增長趨勢可能無法持續至2020年以後。

責任編輯：李彥煒