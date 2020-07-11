【科技一周回顧】Telegram暫拒政府索取用戶數據要求　抖音傳退出香港市場

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【港區國安法】Telegram 暫停處理港府索取用戶數據要求 直至國際對國安法有共識

《港區國安法》刊憲生效後，市民對個人通訊軟件的保安及私隱問題尤其關注，其中據通訊軟件 Telegram（TG）日前向本地英文網媒《HKFP》透露，會因應國安法，暫停處理港府索取用戶數據的要求，直至國際間對立法取得共識。

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2.【華為禁令】德國電訊否認加強華為合作 過去3年已減依賴

該公司據德國《商報》（Handelsblatt）日前引述文件指，德國電訊（Deutsche Telekom）加強了與中國華為的商業合作關係。惟德國電訊最新回應指有關報道與事實不符，並稱於過去3年已縮減與華為生意往來。

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3.【港區國安法】「抖音是喬裝打扮的野獸」 抖音爭議升級傳退出香港市場

中印關係持續緊張，印度早前以國家安全為由下架59款中國應用，包括字節跳動旗下TikTok（抖音海外版）、微信等。抖音私隱風波升級，澳洲議員要求調查抖音用戶資料傳送中國伺服器的情況，擬推動禁用令；此外，《港區國安法》生效後，有消息指抖音將退出香港市場。

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4.【向Apple學習】Samsung手機將不再隨機配備充電器

不少科企現時都以環保為大前題，蘋果早前就有傳iPhone 12系列將停止提供耳機和充電器等配件，目的是為了節省成本，又認為大部分iPhone 用戶已擁有其充電器和耳機。繼Apple後，近日有消息指，三星（Samsung）明年發售的新機產品也不會附送充電器。

責任編輯：李寶如