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【網民熱話】租客預繳一年租金代表甚麼？　網民：完全有著數！

環球政經 00:01 2020/07/12

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租樓時，租客普遍最少要準備俗稱兩按一上，即相當於兩個月租金的按金及一個月租金作為上期。有業主就遇到租客預繳一年租金，他大感不解，特意在討論區上出帖發問：「呢啲情況係咪多數代表個租客冇問題？」

其他文章：【網民熱話】終於上車卻惹同事閒言閒語　事主：「你哋上哂岸，講就輕鬆！」

其他文章：【網民熱話】夫婦買樓冇落老婆名　女方「無名無安全感」點算好？

帖放一出，網民隨即回應：「會有乜問題？你完全有著數！」這位網民繼續他的經驗之談指，有租客第1年一次過給了1年租金，第2、3年一次過給了2年租金，第4年也一次過給了了1年租金。租約今年11月到期，該租客已計劃一次過給1年租金，以防業主加價。

有網民和應指：「如果佢直接比一年租金，而你又唔計平佢，你有著數添！」有網民就十分「葡萄」：「有呢啲租客真係好，忙少樣，大家又有偈傾。」也有網民表示，即使未來要趕走租客，也有一筆來自租客的資金去處理。

不過，另有網民表示：「租樓嘅目的就係唔想預繳。除非業主減收30%以上！」認為租客有機會是有精神問題的人士，也有網民擔心租客是否從事非法行為、不法勾當。

大家認為租客預繳一年租金，是有伏還是有著數呢？

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撰文 : 鄺庭芳

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