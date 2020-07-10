無畏疫情再爆發　高追入市邊區最多？

新冠肺炎疫情突然升溫，香港疫情爆發第三波，惟各區仍錄高價成交，其中以沙田區最多。美聯物業翁凱傑說，沙田第一城39座高層A室，實用面積284平方呎，上月底叫價580萬元放盤，終以575萬元易手，呎價20,246元，屬今年呎價最高成交。

此外，沙田廣場 A座高層3室，實用面積836平方呎，三房間隔，原叫價1,300萬元放售，終以1260萬元易手，實用呎價15,072元，平屋苑新高成交價。有分析師說，雖然疫情爆發第三波，惟本地剛性需求仍強，而近期新盤銷情暢旺，則是最好證明。他續說，除非疫情惡化，且比三月時嚴重，否則樓價甚難下跌，料全年樓價平穩發展。

事實上，近期屢有大行轉軚看好樓市。舉例說，滙豐環球指，發展商近期推出的新盤，帶旺市場氣氛，故調整今年樓價預測，由之前的下跌5%至10%，改為上升0至5%。此外，該行同時上調明年樓市預測，由原先升3%，改為升5%。

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雖然各區也錄高價成交，惟也有業主劈價掟貨，據土地註冊處資料顯示，美孚曼克頓山2座高層A室，實用面積1,588平方呎，四房雙套間隔，望維港海景，剛以3,568萬元連車位易手，實用呎價22,469元。

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