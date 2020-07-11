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國安法疫情轉壞夾擊 樓市勢危﹖ 「樓市大好友」汪敦敬唱反調：「住宅上升動力為20年來最大!」

股樓投資 07:30 2020/07/11

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剛過去的兩星期，隨著《港區國安法》於6月30日正式登場，市場憂慮此舉將掀起新一輪港人移民潮；與此同時，新冠肺炎疫情也於近日爆發第三波，確診人數直綫上升，多個不明確因素再夾擊樓市，市場憂慮樓價難再上升。

【樓市現象】疫情第三波殺到買家冇有怕 樓市馬照跑舞照跳 屢現創新高成交


惟有「樓市大好友」之稱的祥益地產總裁汪敦敬仍大力唱好樓市，指現時住宅市場上升的動力是20年來最大。他表示，1997年後的樓市，很多時都是單一板塊在上升，就產生出百葉簾效應，由細樓帶動樓價上升。

「但自《港區國安法》公布後，我覺得樓市捲軸的力度是20年來首見，共有三股動力。先是上車購買力，現在居屋購買力上升得很快，上車盤也好有力。」至於第二股力量來自中價物業，即是樓價600萬至800萬元的住宅物業，「購入這類單位本來要支付4成的首期，現在購入800萬元以下物業只需付1成首期，這批物業的購買力在慢慢恢復中，將來這板塊會是升值最快的板塊。」

【樓市現象】遇上藍灣半島罕有3房海景樓王放盤 買家寧付231萬印花稅以新高價入市


至於第三股購買力是來自豪宅板塊，「豪宅交投也在開始起動，早前我購入這個名鑄單位，我見到市場上的尖子已開始出手，睇好市場上的特色單位，好多尖子都認為香港金融中心的地位是很強的，因此會入市。再加上現在空置稅暫緩，令豪宅更有上升空間。」

「由此可見，現在樓市由上、中、下三個軸帶動下而上升，我認為這時間是投資股市及樓市的黃金時間。」

 

【樓市現象】有錢賺走貨為上! 長情業主齊沽樓 香港仔中心業主持貨36年賣樓大賺21倍

 

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撰文 : 陳詠妍

港區國安法 汪敦敬 疫情 豪宅 上車盤 移民
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