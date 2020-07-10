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【慈善音樂會】明早6點有得聽Eason網上演唱會！　網民：已準備通宵

名人薈萃 17:57 2020/07/10

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陳奕迅網上演唱會，將在周六（11日）破天荒於早上6時及黃昏5時兩個時段開騷。今次陳奕迅網上慈善音樂會，希望為制作行業現時所面臨的困境出一分力，傳遞正能量，除在「香港現場演出及制作行業協會」的官方Facebook專頁YouTube頻道免費直播，歌迷亦可於全球多個電視台和網上平台觀看。

內地方面，有騰訊音樂娛樂TME live、QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌等提供免費直播，部分自周三起已提供觀看直播預約，QQ音樂顯示已有逾78萬人預約，有網民笑言早上6時就開騷，要全副武裝準備，「已準備通宵」。

大會還發放後台花絮，陳奕迅與今次網上演唱會的音樂總監王雙駿及其他樂手分享點滴。據了解，目前協會已經收到善款共計500萬港元，音樂會當天也會設定捐款時段。

對於為何選擇日出和日落作為演出時間，陳奕迅表示，日出日落便是一天，無論今天怎樣困難，明天太陽還會升起，無論是好事還是壞事，始終都會過去。

陳奕迅網上演唱會於全球多個電視台和網上平台免費直播。

協會今日透露，因應7月11日早上天氣預測未如預期中的穩定， 以致未必能捕捉到最佳的日出效果，再加上近數天新冠肺炎疫情有新一波的爆發跡象，為避免因明早進行慈善音樂會日出部分時人多聚集，影響公眾和工作人員的健康，協會經多番考慮後，現把原定明天早上6時舉行的直播音樂會，已改在今早 （10號） 進行了錄影，並安排在明天同樣時間即早上6時播出，而音樂會下午黃昏五時的直播則維持不變。

協會亦非常感謝Eason全力配合此臨時的調動，他昨晚完成綵排後，於凌晨時份前赴場地進行通宵錄影。

 

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