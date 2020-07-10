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【定期存款】10大小行鬥減港元定存 1年存息僅1.3厘

金融經濟 18:23 2020/07/10

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游資湧港，全周共10間大小行減息，包括滙豐與渣打兩間發鈔行。專家認為，本港「水浸」，料存息續朝下降軌，加上業界歇暑，令破頂息暫絕跡。

本周減息的銀行包括一減再減的集友、華僑永亨、招商永隆、星展及東亞 （00023） ；滙豐、渣打、工銀亞洲、富邦及大眾財務更全面削短中長息。至於大新 （02356） 及建行亞洲則加完又減，全周更乏一面倒逆市「獨加」的銀行。

7月開局第2周，業界減息普遍是減快加慢及絕不手軟。近期不少打高息牌的中小行罕有狠削存息，如招商永隆把半年期4連削後，新息率至險守一厘關，星展把一年長息砍至僅得0.6厘；可是，低處未算低，大新6個月及一年期、竟劃一至0.3厘的今年新低。

一年期存息排行榜大執位

經歷連番調息浪，全周短中長息的排行榜，以一年期呈大執位，招商永隆劈息0.3厘至1.1厘，故跌出三甲列。反觀存息沒變的兩行頓晉級，虛擬銀行天星銀行（Airstar）以1.3厘重奪冠軍（見表）；另一虛擬銀行眾安（ZA Bank）長息維持1.15厘，亦榮登亞軍。

東亞貨幣及利率交易部主管陳德祥認為，本港疫情突爆第3波，恐暫且窒礙實體經濟的復甦步伐；那邊廂，平錢充斥令資金氾濫，熱錢續湧入中港市場，相信銀行總結餘快將由下周一（7月13日）的1,802.89億元，突破兩千億新關。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

欄名 : 定期存款

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